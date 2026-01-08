विज्ञापन

धुरंधर के अक्षय खन्ना ने खोला अपनी डाइट का राज, नहीं करते कभी नाश्ता, जरूर लेते हैं इतने घंटे की नींद

50 साल की उम्र में भी फिट और एक्टिव दिखने वाले अक्षय ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और खान-पान की आदतों के बारे में खुलकर बात की, जो उन्हें फिट रखने में मदद करती है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के रहस्यमयी अभिनेता अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी हालिया फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद चर्चा में हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ उन्होंने रहमान डकैत का दमदार रोल निभाया है. अक्षय खन्ना के इस रोल ने हर किसी को दीवाना बना दिया है. 50 साल की उम्र में भी फिट और एक्टिव दिखने वाले अक्षय ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और खान-पान की आदतों के बारे में खुलकर बात की, जो उन्हें फिट रखने में मदद करती है. 

क्या-क्या खाते हैं अक्षय खन्ना

बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने बताया कि वे कभी ब्रेकफास्ट नहीं करते. उन्होंने कहा, “मुझे जितना याद है, मैं आज भी नाश्ता बिल्कुल नहीं करता. सीधे लंच और फिर डिनर करता हूं. लंच और डिनर के बीच में भी कुछ नहीं खाता, न सैंडविच, न बिस्किट. शाम को सिर्फ एक कप चाय पीता हूं, बस.” अक्षय की डाइट काफी सादा और संतुलित है. लंच में वे आमतौर पर दाल-चावल, एक सब्जी और चिकन या मछली की कोई डिश लेते हैं. डिनर में रोटी के साथ एक सब्जी और चिकन डिश होती है. वे सख्त डाइट फॉलो नहीं करते. अक्षय ने कहा कि संयम का मतलब खुद को भूखा रखना नहीं है. वे बैलेंस बनाकर रखते हैं और कभी-कभी अपनी पसंदीदा चीजें भी खा लेते हैं. 

कितने घंटे सोते हैं अक्षय खन्ना

उनकी फेवरिट चीजों में लीची, भिंडी और केक शामिल हैं. मीठा तो वे कुछ भी खा सकते हैं. अक्षय ने जोर देकर कहा कि वे आरामदायक और साधारण खाना पसंद करते हैं, जो उन्हें सूट करता हो. इसके अलावा, अक्षय नींद को बहुत अहमियत देते हैं. वे रोजाना करीब 10 घंटे सोते हैं. चाहे शूटिंग हो या न हो, उनकी रूटीन एक जैसी रहती है. वे पब्लिक अपीयरेंस से दूर रहना पसंद करते हैं और अपनी जिंदगी को शांत और सादगी भरा रखते हैं. 'धुरंधर' एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अक्षय के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे सितारे भी हैं. फिल्म की सफलता के बाद अक्षय की यह खुली बातचीत फैंस को काफी पसंद आ रही है.

