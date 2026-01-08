वजन बढ़ाने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया तेजी से बढ़ेगा वेट

5 Things to Increase Body Weight: दुबले‑पतले शरीर को हेल्दी बनाने के लिए सही डाइट लेना बेहद जरूरी होता है. अक्सर लोग वेट गेन के लिए गलत खानपान या जंक फूड का सहारा ले लेते हैं, जिससे सेहत को नुकसान हो सकता है. इसके अलावा कई बार लोग प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं जिससे मन मुताबिक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. ऐसी स्थिति में कुछ नेचुरल चीजें ही बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नियमित सेवन से आप अपना बॉडी वेट बढ़ा सकते हैं. इसकी जानकारी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं....

1. अंडे

वजन बढ़ाने के लिए आप डाइट में अंडों को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, हेल्दी फैट और कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि रोजाना अंडा खाने से शरीर को पर्याप्त कैलोरी मिलती है, जिससे हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने में आसानी होती है.

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार आप बॉडी वेट बढ़ाने के लिए डाइट में घी भी शामिल कर सकते हैं. इसमें मौजूद हेल्दी फैट और कैलोरी शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ाए रखने में मदद करते हैं. बता दें कि लगभग एक चम्मच घी से शरीर को करीब 120 कैलोरी मिलती है, जो वेट गेन में काफी मददगार होती है.

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार वजन बढ़ाने के लिए केला एक हेल्दी और आसान विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं. खासतौर से मसल्स गेन करने वाले लोगों के लिए केला बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि यह एनर्जी देता है और वर्कआउट के दौरान ताकत बनाए रखने में मदद करता है.

वजन बढ़ाने के लिए चीज (Cheese) को डाइट में शामिल किया जा सकता है. इसमें अच्छी मात्रा में कैलोरी और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि, फुल‑फैट चीज जैसे चेडर, मोजरेला और स्विस चीज कैलोरी और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसलिए ये वेट गेन के लिए बेहतर ऑप्शन माने जाते हैं. इन्हें आप खाने में या स्नैक्स के रूप में शामिल कर सकते हैं.

वजन बढ़ाने के लिए फुल‑क्रीम दूध, डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. इसमें अच्छी मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन और ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को ताकत देने के साथ‑साथ वेट गेन में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.