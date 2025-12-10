विज्ञापन
ठंड में किस विटामिन की कमी से फटती है एड़ियां, रूई जैसा मुलायम बनाने में काम आएगी ये 1 चीज

Cracked Heels Cause: सर्दियों में अगर आपकी भी एड़ियां फट जाती हैं तो जानिए इसका कारण और देसी उपाय जो आपकी एड़ियों को रूई जैसा मुलायम बना देगा.

ठंड में किस विटामिन की कमी से फटती है एड़ियां, रूई जैसा मुलायम बनाने में काम आएगी ये 1 चीज
ठंड नहीं इस वजह से फटती हैं एड़ियां.

Cracked Heels Cause: एड़ियों का फटना एक आम समस्या है जिससे आमूमन लोग परेशान रहते हैं. एड़िया कई बार इतनी ज्यादा फट जाती हैं कि इनमें दर्द भी होता है और ये पैरों की सुंदरता को भी खराब करती हैं. फटी हुई एड़ियां दिखने में भी बेहद खराब लगती हैं. इसमें खुजली और दर्द होता है जो काफी परेशान करता है. अगर आप भी एड़ियों के फटने से परेशान रहते हैं और महंगी-महंगी फुट क्रीम्स और मॉइश्चराइजर लगाने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो आपकी इस समस्या को दूर करने में आपकी मदद करेगा. ये नुस्खा इतना सस्ता है और घर पर आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसे बनाने का तरीका. 

ग्लिसरीन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा. सर्दियों में इसका इस्तेमाल फटी एड़ियों के इलाज में बेहद काम आता है. आपको बस इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए. महज कुछ रुपए खर्च करके आप अपनी एड़ियों को बेहतरीन बना सकते हैं. आइए जानते हैं ये नुस्खा. 

फटी एड़ियों के लिए बनाएं ये जेल 

  • 2 चम्मच ग्लिसरीन 
  • एक चम्मच नींबू का रस
  • 1 चम्मच गुलाब

इसके लिए आप एक बाउल में इन सभी चीजों को लेकर मिक्स कर लें. अब अपने पैरों को साफ करें और अच्छे से पोछ कर सुखा लें. रात को सोने से पहले इस मिश्रण को अपनी एड़ियों पर अच्छे से लगाकर थोड़ी देर के लिए सूखने को छोड़ दें. इसके बाद आप सूती मोजे पहनकर सो जाएं. 

सुबह उठने पर आप अपने पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धोकर साफ करें. आपको इस मिश्रण को हर रोज अपने पैरों पर लगाकर सोना है. कुछ ही दिनों में आपको फड़ी एड़ियों से छुटकारा मिल जाएगा. 

क्यों फटती हैं एड़ियां ( Kis Vitamin Ki Kami Se Phati Hai Adiyan)

विटामिन्स की कमी

शरीर में विटामिन बी3 (नायसिन), विटामिन ई या विटासिन सी की कमी होने के कारण भी एड़ियां फटना शुरू हो सकती हैं. शरीर में इन विटामिन की कमी होने पर स्किन पतली हो जाती है जिस वजह से एड़िया फटनी शुरू हो सकती हैं. 

ये तीनों विटामिन ही स्किन को पोषण देती हैं और उनको मुलायम रखने और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. इसकी कमी से स्किन ड्राई और डल होती है जिसकी वजह से एड़ियों पर दरारें पड़ने लगती है. इसके साथ ही पूरी स्किन भी ड्राई दिखने लगती है.

