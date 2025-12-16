Cracked Heels: एड़ी फटने के लक्षण और उपचार क्या हैं? पैर फटने का मुख्य कारण क्या है, एक्सपर्ट से जानिए फटी एड़ी किस कमी से होती है

विज्ञापन

Cracked Heels: डॉ. आंचल पंत ने बताया कि फटी एड़ियां अक्सर 25 साल की उम्र के बाद देखी जाती हैं. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती रहती है एड़ियों की दरारें बढ़ने लगती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ स्किन तेल बनाना कम कर देता है, जिससे त्वचा ज्यादा रूखी हो जाती है.

शरीर में किस कमी से एड़ी फटने लगती है?
  • फटी एड़ी तब होती है जब एड़ियों की सूखी और मोटी त्वचा फट जाती है, जिससे दर्द और संक्रमण हो सकता है
  • उम्र बढ़ने के साथ त्वचा का तेल बनना कम हो जाता है, जिससे एड़ियों की दरारें बढ़ने लगती हैं
  • सर्दियों के मौसम में फटी एड़ियों का खतरा ज्यादा रहता है, जो चलने में परेशानी और दर्द का कारण बनती हैं
Cracked Heels: फटी एड़ी पैरों की एक आम समस्या है. यह तब होता है जब आपकी एड़ियों के नीचे की सूखी, मोटी त्वचा फट जाती है और टूट जाती है, जो खुजली, दर्द और खून निकलने का कारण बन सकती है. कई लोगों के पैरों पर दरारें मामूली होती हैं, तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होती है. यह केवल एक असुविधा है और देखने में भद्दी लग सकती है, लेकिन एड़ी की दरारें गहरी हो जाएं, तो चलना दर्दनाक हो सकता है और संक्रमण भी बढ़ जाता है. यूट्यूब पर डॉ. आंचल पंत ने अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एड़ी फटने के कारण और फटी एड़ियों से राहत के उपाय बताए हैं.

डॉ. आंचल पंत ने बताया कि फटी एड़ियां अक्सर 25 साल की उम्र के बाद देखी जाती हैं. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती रहती है एड़ियों की दरारें बढ़ने लगती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ स्किन तेल बनाना कम कर देता है, जिससे त्वचा ज्यादा रूखी हो जाती है. सर्दियों के मौसम एड़ियों के फटने का खतरा ज्यादा रहता है. यह परेशान करने के साथ-साथ चलने में दिक्कत और दर्द का कारण भी बन सकती है.

फटी एड़ियां क्या होती हैं?

एड़ी फटने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है. पहला लक्षण एड़ी के आसपास की सूखी, सख्त त्वचा का बनना है, इन्हें कैलस कहा जाता है. जैसे-जैसे आप चलते हैं और पैर पर अधिक दबाव डालते हैं, तो एड़ी के नीचे मौजूद फैट फैलता है, जिससे इन कैलस में छोटी-छोटी दरारें पड़ने लगती हैं.

एड़ी फटने के कारण
  • लंबे समय तक खड़े रहना
  • कठोर जूते और चप्पल पहनना
  • मोटापा
  • शुगर जैसी पुरानी बीमारियां
एड़ी फटने लक्षण
  • खड़े होने पर दर्द और बेचैनी होना
  • एड़ी में खुजली
  • दरारों से खून बहना
  • पपड़ीदार त्वचा
  • एड़ी फटने उपचार

फटी एड़ियों से राहत पाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले और आसान उपाय मॉइस्चराइज करते रहना. दिन में 2-3 बार अपनी एड़ियों को मॉइस्चराइज करना शुरू करें. मॉइस्चराइज करने से पहले प्यूमिस स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कोई भी सख्त, मृत त्वचा हट जाए जो मॉइस्चराइजर को त्वचा में प्रभावी ढंग से समाने से रोक सकती है. सही जूते पहनें, जो त्वचा को सूखने से बचाते हों. चप्पल, नंगे पैर या पीछे से खुली सैंडल पहनने से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

