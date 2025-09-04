किस विटामिन की कमी से काली पड़ने लगती है स्किन?

Vitamin Deficiency Cause Dark Skin: हम सभी को अपनी स्किन से बहुत प्यार है और इसे खूबसूरत दिखाने के लिए न जाने कितने ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे विटामिन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे डाइट में शामिल न करने पर आपको काफी नुकसान हो सकता है. बता दें, इस विटामिन की कमी के कारण स्किन का रंग काला पड़ जाता है और लंबे समय तक यह काले निशान आपके शरीर के हर हिस्से में रह सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इस विटामिन के बारे में.

विटामिन B12 की कमी के कारण काली पड़ती है स्किन (Vitamin B12 Deficiency Cause Dark Skin)

हम जिस विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम विटामिन B12 है, दरअसल इसकी कमी के कारण स्किन पर काले धब्बे और गहरी धारियां पड़ने लगती है और फिर समय के साथ- साथ स्किन का रंग काला पड़ जाता है.



विटामिन बी12 की कमी से उन लोगों की स्किन सबसे ज्यादा काली पड़ती है, जिनकी स्किन पहले से ही गहरे रंग की होती है. अक्सर उनके हाथों और पैरों पर, खासकर उंगलियों के जोड़ों, हथेलियों और तलवों पर स्किन काली पड़ जाती है.

विटामिन बी12 की कमी से स्किन का रंग क्यों पड़ता है काला (Why does vitamin B12 deficiency make the skin darker?)

विटामिन बी12 की कमी से स्किन का रंग काला क्यों पड़ता है, फिलहाल इसका कोई सटीक कारण नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि 'हाइपरपिग्मेंटेशन' के कारण ऐसा होता है.

कैसे होती है, विटामिन B12 की कमी ( Vitamin B12 Kam kyu hota hai?)

विटामिन B12 की कमी, मांस, मछली, अंडे और फोर्टिफाइड फूड ( जैसे- गेहूं का आटा, चावल, नमक, तेल और दूध) का पर्याप्त मात्रा में सेवन न करने के कारण हो सकती है.

कैसे दूर करें विटामिन B12 की कमी (How to overcome vitamin B12 deficiency)

विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए, मांस, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करने की सलाह दी जाती है. इसी के साथ अनाज और फोर्टिफाइड फूड का सेवन करें.

