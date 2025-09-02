किस विटामिन की कमी से होता है पेट दर्द? उसके लिए क्या खाएं? जानें

Which Vitamin Deficiency Cause Stomach Pain: भागदौड़ भरी जिंदगी में पेट दर्द एक आम समस्या बन गई है. लोग अक्सर इसे गैस, कब्ज या खराब खानपान के कारण मानते हैं. पेट दर्द का कारण सिर्फ तला-भुना खाना या खराब रूटीन नहीं होता? कई बार यह शरीर में जरूरी विटामिन की कमी से भी हो सकता है. खासकर विटामिन B12 की कमी से पेट में सूजन, जलन और दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर बार-बार पेट दर्द से परेशान रहते हैं और दवाइयों से भी आराम नहीं मिलता, तो अब समय है कि आप अपने खानपान और पोषण पर ध्यान दें. चलिए जानते हैं कि कौन-सा विटामिन पेट दर्द की वजह बन सकता है और उसे पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए.

विटामिन B12 की कमी और पेट दर्द का संबंध

विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने, नर्व सिस्टम को ठीक रखने और पाचन क्रिया को सुचारू करने में मदद करता है.

इसकी कमी से पेट में सूजन हो सकती है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है. यही एसिड भोजन को पचाने में मदद करता है.

जब एसिड कम बनता है, तो खाना ठीक से नहीं पचता और पेट में दर्द, जलन, भारीपन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं.

विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं? (What to Eat To Overcome Vitamin B12 Deficiency?)

अगर आप शाकाहारी हैं या आपका खानपान सीमित है, तो विटामिन B12 की कमी होना आम बात है. इसे पूरा करने के लिए नीचे दिए गए फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें:

अंडा

मछली (सैल्मन, टूना)

चिकन

रेड मीट

दूध और दही

पनीर

फोर्टिफाइड सीरियल्स

न्यूट्रिशनल यीस्ट

किन चीजों से बचें?

तले-भुने और प्रोसेस्ड फूड

धूम्रपान और शराब

बहुत ज्यादा चाय-कॉफी का सेवन ये चीजें शरीर में विटामिन्स के अवशोषण को रोकती हैं या बैरियर का काम करती हैं.

इन टिप्स को भी फॉलो करें

रोज सुबह 15–20 मिनट धूप में बैठें ताकि विटामिन D भी मिल सके, जो पाचन में मदद करता है.

फाइबर से भरपूर फूड्स लें जैसे फल, सब्जियां, ओट्स और साबुत अनाज.

खूब पानी पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलें.

