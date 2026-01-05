IndiaU19 vs South Africa U19 2nd Youth ODI Live Updates: इंडिया U19 सोमवार को बेनोनी में दूसरे यूथ वनडे मैच में साउथ अफ्रीका U19 से भिड़ रही है. भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. इससे पहले तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 25 रनों से जीत दर्ज की है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 300 रन बनाए थे. इसके जवाब में अफ्रीकी टीम ने 27.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए लिए थे. तभी बारिश आई और इसके चलते मैच रोकना पड़ा. आखिरी तक मैच शुरू नहीं हो पाया और भारत ने डीएलएस मेथड ने 25 रनों से मैच अपने नाम किया. वैभव सूर्यवंशी पहले मैच में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे और जिसके बाद वो दूसरे मैच में दमदार वापसी करने की कोशिश करेंगे. हरवंशी पंगालिया ने अपनी शानदार 93 रन की पारी से सभी को प्रभावित किया था.

India Vs South Africa 2nd Youth ODI Straight from Willowmoore Park, Benoni