विज्ञापन
विशेष लिंक
24 minutes ago

IndiaU19 vs South Africa U19 2nd Youth ODI Live Updates: इंडिया U19 सोमवार को बेनोनी में दूसरे यूथ वनडे मैच में साउथ अफ्रीका U19 से भिड़ रही है. भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. इससे पहले तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 25 रनों से जीत दर्ज की है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 300 रन बनाए थे. इसके जवाब में अफ्रीकी टीम ने 27.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए लिए थे. तभी बारिश आई और इसके चलते मैच रोकना पड़ा. आखिरी तक मैच शुरू नहीं हो पाया और भारत ने डीएलएस मेथड ने 25 रनों से मैच अपने नाम किया. वैभव सूर्यवंशी पहले मैच में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे और जिसके बाद वो दूसरे मैच में दमदार वापसी करने की कोशिश करेंगे. हरवंशी पंगालिया ने अपनी शानदार 93 रन की पारी से सभी को प्रभावित किया था.

India Vs South Africa 2nd Youth ODI Straight from Willowmoore Park, Benoni

Jan 05, 2026 13:11 (IST)
Link Copied
Share

INDU19 vs SAU19 2nd Youth ODI Live: वैभव सूर्यवंशी ने कैच टपकाया

कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने स्लीप में कैच टपका दिया है. दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तब 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 8 रन था.

Jan 05, 2026 13:03 (IST)
Link Copied
Share

INDU19 vs SAU19 2nd Youth ODI Live: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता

भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
India U19, South Africa U19, Vaibhav Suryavanshi, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now