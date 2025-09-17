दूध में उबालकर पी लें ये ड्राई फ्रूट्स, इन 5 समस्याओं से झट से मिलेगी राहत

Makhana With Milk In Hindi: मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए वरदान से कम नहीं माना जाता है. मखाने से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. सबसे अच्छी बात ये कि इसे व्रत के दौरान भी खूब खाया जाता है. इसे स्नैक्स टाइम में भी खा सकते हैं. इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फास्फोरस और आयरन शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर मखाने को दूध में उबालकर पीते हैं तो इसके लाभ और बढ़ जाते हैं. क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B2 समेत कई जरूर पोषक तत्व पाए जाते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

दूध में मखाने उबालकर पीने के फायदे- (Doodh Mein Makhana Ubalkar Pine Ke Fayde)

1. वजन बढ़ाने-

अगर आप भी अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो रात में सोने से पहले मखाने वाले दूध का सेवन कर सकते हैं. सिर्फ रात में ही नहीं इसे सुबह के समय भी नाश्ते में भी लिया जा सकता है.

2. कमजोरी-

एनर्जी की कमी को दूर करने के लिए मखाने वाले दूध का सेवन किया जा सकता है. क्योंकि इन दोनों चीजों में भर-भर कर पोषक तत्व पाए जाते हैं.

3. डायबिटीज-

डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. इसे हेल्दी खान-पान और लाइफस्टाइल में बदलाव करके काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. मखाने में हाइपोग्लाइसेमिक और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं, जो डायबिटीज में फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

4. स्किन-

स्किन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप मखाने वाले दूध का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इन दोनों में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन के लिए अच्छे माने जाते हैं.

5. नींद-

अगर आपको नींद न आने की समस्या है तो रात को सोने से पहले पी लें मखाने वाला दूध. इसमें मौजूद गुण नींद को सुधारने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)