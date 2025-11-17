विज्ञापन
सुबह खाली पेट किशमिश का पानी पीने से क्या होता है?

Raisin Water Benefits: रातभर भिगोई हुई किशमिश का पानी सुबह खाली पेट पीने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. तो चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं किन लोगों को पीना चाहिए किशमिश का पानी.

सुबह खाली पेट किशमिश का पानी पीने से क्या होता है?
Raisin Water: किशमिश का पानी पीने से क्या होता है?

Raisin Water Benefits: शरीर में खून की कमी हो, अपच की समस्या या चेहरे पर मुहांसे, सुबह उठते किशमिश वाला पानी आपको इन समस्याओं से निजात दिला सकता है. यह छोटा-सा नुस्खा महंगी दवाओं और सप्लीमेंट्स की जरूरत कम कर सकता है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी इसे बेहद फायदेमंद बताता है. किशमिश के पानी को आयुर्वेद में सुपर ड्रिंक माना जाता है.

रातभर भिगोई हुई किशमिश का पानी सुबह खाली पेट पीने से खून साफ होता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और आयरन शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं. चेहरे में चमक आती है व मुंहासे और दाग-धब्बे कम हो जाते हैं. पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में यह रामबाण है. कब्ज की पुरानी समस्या हो या सुबह पेट साफ न होता हो, उनके लिए किशमिश का पानी बेहद असरदार है. यह आंतों को साफ करता है और पाचन रसों को सक्रिय बनाता है, जिससे गैस, एसिडिटी और भारीपन की शिकायत दूर होती है.

Photo Credit: Unsplash

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी यह वरदान है. किशमिश में पाया जाने वाला पोटैशियम सोडियम के स्तर को संतुलित रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. दिल की सेहत भी बेहतर होती है. खून की कमी यानी एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए किशमिश का पानी प्राकृतिक टॉनिक है. इसमें भरपूर आयरन और विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स होता है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है. थकान, कमजोरी और चक्कर आने की समस्या जल्दी ठीक हो जाती है.

त्वचा पर ग्लो, बालों में चमक, लिवर की सफाई और इम्यूनिटी बूस्ट के अतिरिक्त किशमिश का पानी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर फायदेमंद है. पीरियड्स के दौरान होने वाली कमजोरी भी इससे दूर होती है और ऐंठन की समस्या में भी राहत मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

