दूध में मखाना भिगोकर खाने से क्या होता है?

Soaked Makhana With Milk Benefits: मखाने के सेहत के लिए सबसे अच्छे ड्राई फ्रूट्स में से एक माना जाता है. इसे दूध में भिगोकर खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

दूध में मखाना भिगोकर खाने से क्या होता है?
Soaked Makhana With Milk: दूध में भीगे मखाना खाने के फायदे.

Soaked Makhana With Milk In Hindi: मखाना को फॉक्स नट्स या लोटस सीड्स भी कहा जाता है. मखाने का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. आपको बता दें कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फास्फोरस और आयरन जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. अगर आप रोजाना 15 दिन तक दूध में उबालकर मखाने खाते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन. 

दूध में मखाने भिगोकर खाने के फायदे- (Doodh Mein Makhane Bheegokar Khane Ke Fayde)

1. हड्डियों- 

मखाने और दूध दोनों में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

2. वजन घटाने- 

मखाने फाइबर से भरपूर होते हैं, जो वजन को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं. लेकिन सीमित मात्रा में ही दूध में भीगे मखाने का सेवन करें. 

3. पाचन- 

मखाने पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं हैं वो सुबह दूध में भीगे मखाने खा सकते हैं.

4. नींद- 

मखाने में मैग्नीशियम होता है, जो नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है. जिन लोगों को नींद न आने की समस्या रहती है उनके लिए दूध में भीगे मखाने का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

5. तनाव-

मखाने में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं.

6. इम्यून सिस्टम- 

मखाने और दूध दोनों में पोषक तत्व होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

कैसे बनाएं मखाने वाला दूध- (How To Make Makhana Milk)

मखाने वाला दूध बनाना बहुत ही आसान है. आपको रात में एक मुठ्ठी मखाने को एक गिलास दूध के साथ उबाल लेना है. फिर इस दूध को रात भर के लिए फ्रिज में रख दें और अगली सुबह इसका सेवन कर लें. आप चाहे तो इसमें खजूर मिठास के लिए एड कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

