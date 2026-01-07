दिल्ली में तुर्कमान गेट के पत्थरबाजों का क्या होगा? पढ़िए FIR में क्या-क्या है

राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास चले अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान हुए बवाल के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. बुधवार को अदालत के आदेश पर यहां अतिक्रमण रोधी अभियान चला था. इस दौरान कथित तौर पर 30-35 लोगों के एक समूह ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए, बैरिकेड तोड़े और एक लाउड स्पीकर छीनकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया. दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में यह जानकारी दी गयी.

पथराव में 100 से अधिक लोग थे शामिल

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात चलाए गए अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों और दिल्ली नगर निगम (MCD) अधिकारियों पर पथराव करने में 100 से अधिक प्रदर्शनकारी शामिल थे. इस दौरान एक नाबालिग समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया गया और 10-15 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. उन्होंने बताया कि झड़प में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

पथराव के बाद आंसू गैस के गोले दागता दिल्ली पुलिस का जवान.

चांदनी महल पुलिस थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी

चांदनी महल पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना रात करीब 12.40 बजे घटी जब निषेधाज्ञा के बावजूद भीड़ तुर्कमान गेट के पास जमा हो गई और पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगी. कांस्टेबल संदीप ने अपनी शिकायत में कहा कि पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए बार-बार घोषणाएं करके भीड़ को तितर-बितर होने के लिए कहा, लेकिन समूह ने कथित तौर पर आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया.

बैरिकेड तोड़ दंगा करने लगी भीड़

प्राथमिकी में लिखा है, “पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे और तुर्कमान गेट पर करीब 30 से 35 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रही थी.” इसमें कहा गया, “हालांकि, भीड़ ने निर्देशों का पालन नहीं किया और नारे लगाना जारी रखा, बैरिकेड तोड़ दिए और दंगा करने लगी.”

पथराव के दौरान की तस्वीर.

पथराव में SHO सहित 5 पुलिसकर्मी घायल

स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ लोगों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिससे थानाध्यक्ष (SHO) समेत कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायलों को सरकारी वाहन से LNJP अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती कराया गया और उनका इलाज किया गया.

सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया

प्राथमिकी के मुताबिक, “उन्होंने पुलिसकर्मियों के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डाली, लाउडस्पीकर और बैरिकेड सहित सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिसकर्मियों को घायल किया.” हिंसा तब भड़की जब अदालत के आदेशानुसार दिल्ली नगर निगम (MCD) ने मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाना शुरू किया. पुलिस ने बताया कि निवासियों को विध्वंस अभियान के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था और मौके पर पर्याप्त बल तैनात किया गया था.

बुलडोजर एक्शन के दौरान आक्रोशित भीड़.

मोहम्मद आरिब (25), मोहम्मद कैफ (23), मोहम्मद काशिफ (25) और मोहम्मद हामिद (30) के रूप में पहचाने गए चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 17 वर्षीय एक लड़के को हिरासत में लिया गया है.

इन धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221 (लोक सेवक को लोक कार्यों के निर्वहन से रोकना), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 121 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 191 (दंगा), 223 (ए) (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से जारी आदेश की अवज्ञा) और 3(5) (संयुक्त दायित्व) तथा लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

बुलडोजर एक्शन के बाद की तस्वीर.

मस्जिद को नहीं पहुंचा कोई नुकसान

इस बीच, MCD के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और एहतियात के तौर पर कानून व्यवस्था के सभी आवश्यक इंतजाम बरकरार रखे गए हैं. आगे की जांच जारी है.

