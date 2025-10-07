विज्ञापन
खाटू श्याम का बर्थडे कब है? साल 2025 में नवंबर महीने में की इस तारीख को है खाटू श्याम की का जन्मदिन, बनाएं ये खास भोग

Khatu Shyam Birthday: राजस्थान में बाबा श्याम का भव्य मंदिर है, जो खाटू नगरी में बसा है इसलिए उन्हें खाटू श्याम जी कहा जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बाबा का जन्मदिन कब है.

Khatu Shyam Birthday: हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी. लेकिन क्या आप ये जानते हैं की बाबा का जन्मदिन कब मनाया जाता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. राजस्थान में बाबा श्याम का भव्य मंदिर है, जो खाटू नगरी में बसा है इसलिए उन्हें खाटू श्याम जी कहा जाता है. बाबा के दरबार में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद चढ़ा  (Khatu Shyam Prasad)  कर उनका दर्शन करते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा श्याम  (Khatu Shyam Baba) की पूजा आराधना करने से बाबा सभी की मुरादें पूरी करते हैं. आपको बता दें कि खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी एकादशी पर होता है. इस साल देव उठनी एकादशी 1 नवंबर मनाई जाएगी. इसलिए बाबा को जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाएगा.

क्या आप ये जानते हैं कि बाबा को प्रसाद में क्या पसंद है. आपको बता दें कि खाटू श्याम जी को चुरमा का भोग और पेड़े का भोग लगाया जाता है. अगर आप भी बाबा को प्रसाद में घर के बने पेड़े का भोग लगाना चाहते हैं. तो चलिए रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं दूध के पेड़े- (How To Make Peda Recipe)

सामग्री-

  • खोया 
  • घी
  • चीनी 
  • स्वादानुसार इलायची पाउडर

वि​धि-

भोग के लिए पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले खोया बनाएं. तो दूध को उबालते हुए लगातार चलाते रहे, जब तक यह गाड़ा न हो जाए.  एक पैन में घी और खोया को एक साथ डालकर भूनें, जब तक मिक्सचर हल्के भूरे रंग का न हो जाए. इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर ठंडा होने के लिए रख दें. जब मिक्सचर ठंडा हो जाए, तो इसमें चीनी डालकर मिलाएं. अच्छी तरह मिला लेने के बाद इसे अपनी पसंद का आकार देकर भोग में चढ़ाएं.

