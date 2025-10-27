बासी मुंह ड्राई फ्रूट्स खाने से क्या होता है?

Dry Fruits Benefits In Hindi: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसे कब खाना चाहिए. क्योंकि सही समय में किसी भी चीज का सेवन सेहत को अधिक लाभ पहुंचा सकता है. अगर आप सही समय और सही मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं कौन से ड्राई फ्रूट्स को सुबह खाली पेट खाना चाहिए.

कौन से ड्राई फ्रूट्स सुबह बासी मुंह खाएं- (Basi Muh Dry Fruits Khane Ke Fayde)

1. बादाम-

बादाम को पोषण का खजाना कहा जाता है. अगर आप इसे बासी मुंह खाते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. इसे आप भिगोकर या दूध के साथ का सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Cold and Cough Home Remedies: सर्दी-जुकाम को मिनटों में दूर कर देता है ये पारंपरिक काढ़ा, फटाफट नोट करें रेसिपी

Photo Credit: Image Credit: Pexels

2. किशमिश-

बासी मुंह किशमिश खाने से पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. इसे आप रात में भिगोकर सुबह खा सकते हैं.

3. पिस्ता-

पिस्ता को बासी मुंह खाने से मुंह की बदबू को दूर करने और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. इससे आप कई तरह की रेसिपीज बना सकते हैं.

4. अखरोट-

अखरोट को बासी मुंह खाने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं.

5. खजूर-

बासी मुंह खजूर खाने से शरीर को एनर्जेटिक रख सकते हैं. इससे कमजोरी को दूर करने में मदद मिल सकती है.

अगर आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसके लड्डू बना कर खा सकते हैं. सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स लड्डूओं का सेवन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. ड्राई फ्रूट्स लड्डूओं की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)