आज क्या बनाऊं: कैसे बनाएं खाटू श्याम बाबा का स्पेशल भोग चुरमा, नोट करें रेसिपी

Khatu Shyam Ji Bhog: खाटू श्याम जी को भोग में पेड़ा और चुरमा का भोग लगाया जाता है. अगर आप भी घर पर चुरमा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करें.

Khatu Shyam Ji Bhog: खाटू श्याम जी को भोग में क्या चढ़ाते.

Khatu Shyam Ji Bhog: राजस्थान में बाबा श्याम का भव्य मंदिर है, जो खाटू नगरी में बसा है इसलिए उन्हें खाटू श्याम जी कहा जाता है. हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा. बाबा के दरबार में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद चढ़ा  (Khatu Shyam Prasad)  कर उनका दर्शन करते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा श्याम  (Khatu Shyam Baba) की पूजा आराधना करने से बाबा सभी की मुरादें पूरी करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बाबा को प्रसाद में क्या पसंद है. आपको बता दें कि खाटू श्याम जी को चुरमा का भोग और पेड़े का भोग लगाया जाता है. अगर आप भी बाबा को प्रसाद में घर का चुरमा चढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको चुरमा की एक आसान रेसिपी बता रहे हैं किसे झटपट कुछ ही मिनट में आप तैयार कर सकते हैं.

कैसे बनाएं चुरमा प्रसाद- (How To Make Khatu Shyam Ji Churma Bhog)

सामग्री-

  • गेहूं का आटा
  • घी
  • चीनी या गुड़
  • पानी
  • इलायची पाउडर
  • केसर (वैकल्पिक)

विधि-

प्रसाद के लिए चुरमा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा लें और इसमें घी मिलाएं. धीरे-धीरे पानी डालकर आटे को गूंथ लें. आटे को कुछ मिनट तक गूंथने के बाद, इससे मोटी रोटी बेल लें और प्रत्येक रोटी को गोल आकार में बनाएं और इसे तवे पर या घी में तलें. तले हुए टुकड़ों को एक बड़े बाउल में रखें. एक पैन में चीनी या गुड़ और थोड़ा पानी मिलाकर एक तार की चाशनी बनाएं. इलायची पाउडर और केसर मिलाएं. चाशनी को तले हुए पीसेस पर डालें और अच्छी तरह मिलाएं.  चुरमा प्रसाद को ठंडा होने दें और फिर इसे भगवान को भोग लगाएं. 

