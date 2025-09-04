कौन से विटामिन की कमी से चेहरे का ग्लो कम होने लगता है? जानिए क्या खाने से आएगा निखार

Kis Vitamin Ki Kami Se Glow Kam Hota Hai: हम सब चाहते हैं कि हमारा चेहरा हमेशा ताजगी और ग्लो से भरा हुआ दिखे. चमकदार त्वचा सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह हमारी सेहत का भी आईना होती है. लेकिन, अक्सर लोग यह शिकायत करते हैं कि उनका चेहरा फीका, थका-थका या बेजान दिखता है. बहुत से लोग महंगे क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली ग्लो अंदर से आता है. जब शरीर को जरूरी पोषण और विटामिन नहीं मिलते, तो सबसे पहले असर स्किन पर ही नजर आता है. त्वचा मुरझाने लगती है, रंगत फीकी पड़ जाती है और नेचुरल निखार गायब हो जाता है. तो चलिए जानते हैं, कौन-कौन से विटामिन की कमी चेहरे का ग्लो छीन लेती है और किन चीजों को खाने से दोबारा निखार वापस लाया जा सकता है.

इन विटामिन्स की कमी से मुरझा जाता है चेहरा (Lack of These Vitamins Makes The Face Wither)

1. विटामिन C

विटामिन C को स्किन के लिए सबसे जरूरी विटामिन माना जाता है. यह त्वचा को कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे स्किन टाइट और चमकदार बनी रहती है. इसकी कमी से चेहरा डल, रूखा और बेजान दिखने लगता है.

क्या खाएं?

आंवला

संतरा, नींबू, मौसमी

पपीता

स्ट्रॉबेरी

हरी पत्तेदार सब्जियां

2. विटामिन A

विटामिन A स्किन सेल्स की मरम्मत करता है और उसे हेल्दी रखता है. इसकी कमी से त्वचा रूखी, खुरदरी और दाग-धब्बों से भर सकती है. इसलिए भरपूर मात्रा में विटामिन एक का सेवन करना चाहिए.

क्या खाएं?

गाजर

शकरकंद

पालक और मेथी

दूध और दही

अंडा

3. विटामिन E

विटामिन E त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और उसे मॉइस्चराइज रखता है. यह झुर्रियां कम करने और ग्लो बनाए रखने में मदद करता है. इसकी कमी से स्किन बेजान और जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है.

क्या खाएं?

बादाम

सूरजमुखी के बीज

मूंगफली

पालक

एवोकाडो

4. विटामिन D

विटामिन D की कमी से चेहरे की रंगत मुरझा सकती है. यह त्वचा को हेल्दी रखने और दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है. इसकी कमी स्किन पर भी असर डाल सकती है.

क्या खाएं?

धूप में रोज 15–20 मिनट बैठें

दूध, पनीर

मशरूम

फोर्टिफाइड अनाज

5. विटामिन B कॉम्प्लेक्स

विटामिन B ग्रुप, खासकर B7 (बायोटिन) और B12, स्किन को पोषण देते हैं और नेचुरल ग्लो लाते हैं. इसकी कमी से चेहरे पर पिगमेंटेशन और थकान दिख सकती है.

क्या खाएं?

अंडा

दूध और दही

हरी सब्जियां

दालें

साबुत अनाज

निखार लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स

खूब पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेट रहे.

जंक फूड और ज्यादा तली-भुनी चीजें खाने से बचें.

रोज कम से कम 7–8 घंटे की नींद लें.

योग और प्राणायाम से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे स्किन नेचुरली ग्लो करती है.

चेहरे का ग्लो सिर्फ बाहर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स से नहीं आता, बल्कि असली चमक शरीर को अंदर से सही पोषण देने से मिलती है. अगर आप विटामिन A, C, D, E और B कॉम्प्लेक्स से भरपूर डाइट अपने खाने में शामिल करेंगे, तो आपका चेहरा खुद-ब-खुद दमकने लगेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)