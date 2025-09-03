केले के साथ इन फलों का सेवन हो सकता है खतरनाक, कहीं आप तो नहीं करते हैं ये गलती? जानिए

Banana Food Pairing Mistakes: केला एक ऐसा फल है, जो अपनी पौष्टिकता और स्वाद के लिए विश्व भर में लोकप्रिय है. यह पोटेशियम, फाइबर, विटामिन बी6 और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो हार्ट हेल्थ, पाचन और इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ फलों के साथ केले का सेवन पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है? ये कॉम्बिनेशन पाचन समस्याएं जैसे ब्लोटिंग, गैस, या एसिडिटी का कारण बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि केले के साथ किन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए.

केले के साथ कभी न खाएं ये फल (Never Eat These Fruits With Bananas)

1. खट्टे फलों के साथ

संतरा, नींबू या अंगूर जैसे खट्टे फल और केला साथ में खाने से पेट में जलन, एसिडिटी या अपच जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

2. पपीता और केला

पपीता और केला दोनों का पाचन अलग तरीके से होता है. इन्हें साथ खाने पर पेट को दिक्कत हो सकती है और गैस या अपच की समस्या बढ़ सकती है.

3. अमरूद और केला

अमरूद और केला साथ में खाने से मतली या पेट खराब होने जैसी समस्या हो सकती है. इसका कारण अमरूद की अम्लता और केले का स्टार्च युक्त नेचर है, जो साथ में मेल नहीं खाते.

4. एवोकाडो और केला

केले और एवोकाडो दोनों में पोटैशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इन्हें साथ खाने से शरीर में पोटैशियम ज़्यादा हो सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

5. कई फलों का मिक्स

कभी-कभी लोग कई तरह के फल मिलाकर फ्रूट सलाद बना लेते हैं, लेकिन अगर गलत कॉम्बिनेशन हो जाए तो पाचन पर बुरा असर पड़ सकता है. खासकर खट्टे और मीठे फल, या मेलन और दूसरे फल एक साथ खाने से गैस, अपच और पोषण का सही अवशोषण न होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

वैसे किस फूड कॉम्बिनेशन का किसी भी शख्स पर क्या असर होगा ये उसकी व्यक्तिगत तासीर पर भी निर्भर करता है. किसी व्यक्ति को खाली पेट केला खाने से भी एसिडिटी की परेशानी हो सकते हैं. बेहतर होगा कि केला खाते समय आपकी तासीर के मुताबिक इसके कॉम्बिनेशन का ख्याल रखें. खट्टे फल, अमरूद, पपीता या एवोकाडो जैसे फलों के साथ इसे खाने से बचें. बेहतर होगा कि केला अलग से खाया जाए ताकि इसका फायदा सही तरीके से मिले और पेट भी खुश रहे.

