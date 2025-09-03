विज्ञापन
विशेष लिंक

केले के साथ इन फलों का सेवन हो सकता है खतरनाक, कहीं आप तो नहीं करते हैं ये गलती? जानिए

Fruits Not to Eat With Bananas: इन फलों का कॉम्बिनेशन पाचन समस्याएं जैसे ब्लोटिंग, गैस, या एसिडिटी का कारण बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि केले के साथ किन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
केले के साथ इन फलों का सेवन हो सकता है खतरनाक, कहीं आप तो नहीं करते हैं ये गलती? जानिए
Fruits Not to Eat with Bananas: केले के साथ नहीं खाने चाहिए ये फल.

Banana Food Pairing Mistakes: केला एक ऐसा फल है, जो अपनी पौष्टिकता और स्वाद के लिए विश्व भर में लोकप्रिय है. यह पोटेशियम, फाइबर, विटामिन बी6 और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो हार्ट हेल्थ, पाचन और इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ फलों के साथ केले का सेवन पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है? ये कॉम्बिनेशन पाचन समस्याएं जैसे ब्लोटिंग, गैस, या एसिडिटी का कारण बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि केले के साथ किन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए.

केले के साथ कभी न खाएं ये फल (Never Eat These Fruits With Bananas)

1. खट्टे फलों के साथ

संतरा, नींबू या अंगूर जैसे खट्टे फल और केला साथ में खाने से पेट में जलन, एसिडिटी या अपच जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें- उम्र बढ़ने की गति को धीमा कर सकती है डेली एक्सरसाइज, जल्दी नहीं दिखेंगे बुढ़ापे के लक्षण, जानें सही तरीका

Latest and Breaking News on NDTV

2. पपीता और केला

पपीता और केला दोनों का पाचन अलग तरीके से होता है. इन्हें साथ खाने पर पेट को दिक्कत हो सकती है और गैस या अपच की समस्या बढ़ सकती है.

3. अमरूद और केला

अमरूद और केला साथ में खाने से मतली या पेट खराब होने जैसी समस्या हो सकती है. इसका कारण अमरूद की अम्लता और केले का स्टार्च युक्त नेचर है, जो साथ में मेल नहीं खाते.

4. एवोकाडो और केला

केले और एवोकाडो दोनों में पोटैशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इन्हें साथ खाने से शरीर में पोटैशियम ज़्यादा हो सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें- आपकी मां को है ब्लड प्रेशर की समस्या, तो उन्हें ये 5 चीजें खिलाएं, जीवन में कभी High BP की दिक्कत नहीं होगी

5. कई फलों का मिक्स

कभी-कभी लोग कई तरह के फल मिलाकर फ्रूट सलाद बना लेते हैं, लेकिन अगर गलत कॉम्बिनेशन हो जाए तो पाचन पर बुरा असर पड़ सकता है. खासकर खट्टे और मीठे फल, या मेलन और दूसरे फल एक साथ खाने से गैस, अपच और पोषण का सही अवशोषण न होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

वैसे किस फूड कॉम्बिनेशन का किसी भी शख्स पर क्या असर होगा ये उसकी व्यक्तिगत तासीर पर भी निर्भर करता है. किसी व्यक्ति को खाली पेट केला खाने से भी एसिडिटी की परेशानी हो सकते हैं. बेहतर होगा कि केला खाते समय आपकी तासीर के मुताबिक इसके कॉम्बिनेशन का ख्याल रखें. खट्टे फल, अमरूद, पपीता या एवोकाडो जैसे फलों के साथ इसे खाने से बचें. बेहतर होगा कि केला अलग से खाया जाए ताकि इसका फायदा सही तरीके से मिले और पेट भी खुश रहे.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Banana, Fruit Combination, Fruits Not To Eat With Bananas, Dangerous Fruit Combinations, Banana Food Pairing Mistakes, What Not To Eat With Bananas, Harmful Fruit Combos With Banana, Banana And Citrus Reaction, Banana Digestion Issues, Banana And Fruit Mixing Side Effects, Banana Food Myths, Banana Health Risks
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com