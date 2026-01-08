बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? बोटॉक्स का असर कितने समय तक रहता है, जानिए चेहरे और बालों के लिए कितना सेफ

What is Botox: आजकल सुंदरता की देखभाल केवल नेचुरल तरीकों तक ही सीमित नहीं है. अब वो दिन गए जब लोग बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर आने वाली झुर्रियों को लेकर आईने के सामने खड़े होकर परेशान होते थे. आजकल चेहरे और बालों के लिए कई प्रकार के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जो दुनिया भर में चलन में हैं. एक ऐसा ही ट्रीटमेंट बोटॉक्स है, जो आजकल के समय में ज्यादा चलन में है. चलिए आपको बताते हैं क्या होता है बोटॉक्स ट्रीटमेंट? बोटॉक्स का असर कितने समय तक रहता है. बोटॉक्स ट्रीटमेंट चेहरे और बालों के लिए कितना सेफ है.

यह भी पढ़ें:- फेशियल कम्प्रेशन बैंड क्या होते हैं, जानिए चेहरे के लिए कंप्रेशन बैंड कैसे करता है असर?

बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या होता है?

यह बोटुलिनम टॉक्सिन नामक प्रोटीन का उपयोग करके चेहरे की मांसपेशियों को अस्थायी रूप से शिथिल करने की एक विधि है. इसका मुख्य आकर्षण यह है कि यह हंसने और भौंहें सिकोड़ने पर पड़ने वाली झुर्रियों को दूर करता है, जिससे चेहरा जवां दिखता है. आज के इस दौर में हमेशा खूबसूरत दिखने की चाहत युवाओं को भी 20 के दशक के अंत में बोटॉक्स करवाने के लिए मजबूर कर रही हैं.

चेहरे की झुर्रियों के अलावा, 'हेयर बोटॉक्स' नाम का एक नया ट्रेंड भी बाजार में धूम मचा रहा है. हालांकि, नाम से लगता है कि यह इंजेक्शन नहीं है, लेकिन बालों को चमकदार और हेल्दी बनाने वाला यह ट्रीटमेंट युवाओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है.

दरअसल, हेयर बोटॉक्स एक डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है, जो बालों को प्रोटीन, विटामिन, केराटिन और अन्य पोषक तत्वों से भरकर क्षतिग्रस्त, रूखे और बेजान बालों को अंदर से ठीक करता है, उन्हें मुलायम, चमकदार और घना बनाता है. इसमें इंजेक्शन नहीं होते, बल्कि यह केमिकल-फ्री उत्पादों का उपयोग करके बालों के क्यूटिकल को रिपेयर करता है, जिससे बाल स्वस्थ दिखते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.