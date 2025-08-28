पेट में इंफेक्शन होने पर क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज?

What To Eat During Stomach Infection: पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, बल्कि यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी, एनर्जी और मूड को भी प्रभावित करता है. लेकिन, जब पेट में इंफेक्शन हो जाता है, तो उल्टी, दस्त, पेट दर्द, मरोड़ और कमजोरी जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. यह इंफेक्शन बैक्टीरिया, वायरस या दूषित भोजन-पानी की वजह से हो सकता है. ऐसे समय में सही खानपान न सिर्फ राहत देता है, बल्कि जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है. तो आइए जानते हैं कि पेट में इंफेक्शन होने पर क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो सकें.

पेट में इंफेक्शन होने पर क्या खाएं? (What to Eat When You Have A Stomach Infection?)

1. दही और छाछ

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और पाचन को सुधारते हैं. छाछ भी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है.

2. केला और सेब

ये फल आसानी से पच जाते हैं और दस्त को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं. केले में पोटैशियम होता है जो शरीर की कमजोरी को दूर करता है.

3. नारियल पानी

यह प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है और शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है. अगर आपकी नॉर्मल पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही तो नारियल पानी पिएं.

4. सादा खिचड़ी या दलिया

हल्की और नरम खिचड़ी या दलिया पचाने में आसान होती है और पेट को आराम देती है. जब तक आप अच्छा महसूस न करें सादा खाना ही खाएं.

किन चीजों से करें परहेज?

जंक फूड और तला हुआ खाना ये चीजें पचने में भारी होती हैं और पेट की स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं.

कैफीन और कोल्ड ड्रिंक्स चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स से पेट में जलन और डिहाइड्रेशन हो सकता है.

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ लोगों को पेट में इंफेक्शन के दौरान दूध से गैस और दस्त की समस्या हो सकती है, इसलिए परहेज करें.

खट्टे फल और जूस संतरा, नींबू जैसे खट्टे फल पेट की एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं और जलन पैदा कर सकते हैं.

बाहर का पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो पेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इंफेक्शन को बढ़ा सकते हैं.

पेट में इंफेक्शन होने पर खानपान का सही चुनाव बहुत जरूरी है. हल्का, सुपाच्य और पोषक आहार लेने से शरीर को आराम मिलता है और रिकवरी जल्दी होती है. साथ ही, हाइजीन का ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)