सर्दियों में गला, नाक और पेट साफ रखने के लिए वरदान है ये घरेलू ड्रिंक, पॉल्यूशन और वायरल से भी करेगी बचाव

Winter Drinks For Immunity: सर्दियों का मौसम आते ही गला बैठना, नाक बंद रहना, सर्दी-खांसी, पेट भारी लगना और बार-बार वायरल इंफेक्शन होना आम समस्या बन जाती है. ऊपर से बढ़ता पॉल्यूशन इन परेशानियों को और बढ़ा देता है. ठंडी हवा में मौजूद धूल-मिट्टी, धुआं और बैक्टीरिया सीधे हमारे गले और नाक पर असर डालते हैं, जबकि गलत खान-पान से पेट की सफाई भी बिगड़ने लगती है. ऐसे में अगर शरीर अंदर से साफ न रहे तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और बार-बार बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है.

दवाइयों के बजाय अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाएं, तो सर्दियों में खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं. खास बात यह है कि हमारे किचन में मौजूद कुछ सामान्य चीजों से तैयार एक खास घरेलू ड्रिंक गला, नाक और पेट-तीनों को साफ रखने में मदद करता है. यह ड्रिंक न सिर्फ शरीर को गर्माहट देती है, बल्कि पॉल्यूशन और वायरल से बचाव में भी सहायक मानी जाती है.

कौन-सा है यह घरेलू ड्रिंक?

यह ड्रिंक है अदरक-हल्दी-तुलसी और नींबू से बना गुनगुना हर्बल पानी. इसमें मौजूद सभी चीजें अपने-अपने गुणों के लिए जानी जाती हैं और मिलकर शरीर पर गहरा असर डालती हैं.

1. गले को रखे साफ और मजबूत

अदरक और हल्दी में प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. ये गले की सूजन, खराश और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. तुलसी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में सहायक होती है, जिससे गले में जमा गंदगी साफ होती है.

2. नाक और साइनस को दे राहत

सर्दियों में नाक बंद रहना या बहना आम है. इस ड्रिंक की भाप और गर्म असर नाक की जमी गंदगी को ढीला करता है. इससे सांस लेना आसान होता है और साइनस की परेशानी भी कम हो सकती है.

3. पेट की सफाई में मददगार

नींबू पाचन को सुधारता है और पेट में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक होता है. सुबह खाली पेट यह ड्रिंक पीने से पेट हल्का रहता है और कब्ज की समस्या भी कम हो सकती है.

Photo Credit: Canva

4. पॉल्यूशन और वायरल से बचाव

इस ड्रिंक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. इससे पॉल्यूशन के कारण होने वाली एलर्जी और वायरल इंफेक्शन से बचाव में मदद मिलती है.

कैसे बनाएं यह ड्रिंक?

एक कप पानी उबालें, उसमें कद्दूकस किया अदरक, चुटकी भर हल्दी और 5-6 तुलसी के पत्ते डालें। हल्का ठंडा होने पर नींबू का रस मिलाएं और गुनगुना पिएं.

अगर आप सर्दियों में रोज इस घरेलू ड्रिंक को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो गला, नाक और पेट साफ रहेंगे और आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक व हेल्दी महसूस करेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)