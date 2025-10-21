विज्ञापन
जल्दी खाना पचाने के लिए भोजन करने के बाद क्या करना चाहिए? जानिए कारगर घरेलू उपाय

Khana Pachane Ke Gharelu Upay: कई बार खाने का पाचन नहीं हो पाता है और पेट की दिक्कतें होने लगती हैं. यहां बताए गए कुछ आसान घरेलू उपायों को अपनाकर हम भोजन को जल्दी और सही तरीके से खाना पचा सकते हैं.

Khana Jaldi Kaise Pachaye: खाना जल्दी पचाने के लिए घरेलू उपाय.

Khana Pachane Ke Gharelu Upay: अक्सर त्योहार के बाद पेट फूलना, एसिडिटी और अपच की समस्या होना आम है. खाना खाने के बाद पेट भारी लगना, गैस बनना या आलस आना आम समस्या है. खासकर जब हम तला-भुना या ज्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, तो पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ जाता है. ऐसे में अगर खाना सही समय पर न पचे तो यह कई बीमारियों की वजह बन सकता है, जैसे अपच, एसिडिटी, कब्ज और थकान. लेकिन, अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों को अपनाकर हम भोजन को जल्दी और सही तरीके से खाना पचा सकते हैं. यहां हम जानेंगे कि भोजन के बाद क्या करना चाहिए ताकि खाना जल्दी पचे और पेट हल्का महसूस हो.

खाना जल्दी पचाने के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies to Digest Food Quickly)

1. हल्की वॉक करें बैठना नहीं, चलना है

खाना खाने के तुरंत बाद लेटना या बैठना पाचन को धीमा कर देता है. भोजन के बाद 10–15 मिनट की हल्की वॉक करें. इससे पेट में गैस नहीं बनेगी और खाना आंतों तक आसानी से पहुंचेगा. ध्यान रहे, दौड़ना या तेज चलना नहीं सिर्फ आरामदायक टहलना.

2. सौंफ या अजवाइन का सेवन करें

सौंफ और अजवाइन दोनों ही पाचन तंत्र के लिए रामबाण माने जाते हैं. भोजन के बाद एक चम्मच सौंफ या अजवाइन चबाएं. चाहें तो इन्हें गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं. इससे गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या नहीं होगी.

3. गुनगुना पानी पिएं ठंडा नहीं

भोजन के बाद ठंडा पानी पीने से पाचन एंजाइम कमजोर हो जाते हैं. गुनगुना या सामान्य तापमान वाला पानी पिएं. इससे खाना जल्दी टूटता है और शरीर में आसानी से अवशोषित होता है. बहुत ज्यादा पानी भी न पिएं बस 1–2 घूंट पर्याप्त है.

4. वज्रासन करें

अगर आप वॉक नहीं कर सकते, तो वज्रासन सबसे अच्छा विकल्प है. यह एक योग मुद्रा है जिसमें आप एड़ी पर बैठते हैं. भोजन के बाद 5–10 मिनट वज्रासन करने से खाना जल्दी पचता है. यह पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और पाचन क्रिया को तेज करता है.

5. नींबू और अदरक का घरेलू टॉनिक

नींबू और अदरक दोनों ही पाचन एंजाइम को सक्रिय करते हैं. एक कप गुनगुने पानी में आधा नींबू और थोड़ा सा अदरक का रस मिलाएं. भोजन के 30 मिनट बाद इसका सेवन करें. यह पेट को हल्का रखता है और खाना जल्दी पचाने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

