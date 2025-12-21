गर्म पानी में घी मिलाकर पीने से क्या होता है, सुबह खाली पेट घी पीने के क्या फायदे हैं? एक्सपर्ट से जानिए

Benefits of Warm Water With Ghee: घी सिर्फ एक खाने की चीज ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए अमृत भी माना जाता है. सदियों से घी को शक्ति, पाचन और लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता रहा है. बहुत से लोग खाने में डाले बिना भोजन का असली स्वाद नहीं ले पाते, लेकिन घी का महत्व केवल जीभ तक ही सीमित नहीं है. घी का सेवन करने से स्वास्थ्य को भी कई फायदे मिलते हैं और कई बीमारियों से बचाव होता है. घी घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, साथ ही फास्फोरस, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट से भरपूर होता है. इसका नियमित सेवन हड्डियों को मजबूत रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है और पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मददगार होता है. अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षक और हेल्थ एक्सपर्ट बिजय जे आनंद ने बताया कि घी का उपयोग शरीर में औषधि की तरह काम करता है. इसके साथ ही गर्म पानी में घी मिलाकर पीने से क्या होता है, सुबह खाली पेट घी पीने के क्या फायदे हैं?

पाचन तंत्र की सफाई

सुबह खाली पेट गर्म पानी और घी का सेवन पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. घी एक प्राकृतिक पाचक है, जो पाचन अग्नि को संतुलित करने में मदद करता है. गर्म पानी पाचन तंत्र में जमा विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने में मददगार होता है.

घी नेचुरल रूप से आंतों को चिकनाई प्रदान करता है. आंतों में उचित चिकनाई होने से मल त्याग की प्रक्रिया आसान हो जाती है. इससे सुबह के समय मल त्याग सहज और पूर्ण होता है. जिन लोगों को कब्ज की पुरानी समस्या है, उनके लिए यह उपाय किसी भी दवा से कम नहीं है.

घी में मौजूद हेल्दी फैट और विटामिन त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. घी त्वचा की कोशिकाओं को अंदर से पोषण देता है, जिससे त्वचा हाइड्रेटेड रहती है. इससे चेहरे की रूखापन, बेजान त्वचा और दाग-धब्बे कम हो जाते हैं. त्वचा अंदर से कोमल, मुलायम और चमकदार हो जाती है.

बहुत से लोग घी से परहेज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह वजन बढ़ा सकता है, लेकिन यह एक गलत धारणा है. खाली पेट घी का सेवन करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है. इससे भोजन पचाने और कैलोरी जलाने की क्षमता में सुधार होता है. घी में मौजूद ओमेगा-3 और ओमेगा-9 आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराती हैं, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और आप अधिक खाने से बचते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.