आज क्या बनाऊं: रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी पास्ता घर पर बनाने के लिए फटाफट नोट करें रेसिपी

Creamy Pasta Recipe: पास्ता एक ऐसी डिश है जिसका नाम लेते ही घर के छोटे से लेकर बड़े तक इसे खाना पसंद करते हैं. बच्चों को तो ये इस कदर पसंद है कि इसका नाम लेते ही उनके मुंह में पानी आ जाता है. इसका टेस्टी स्वाद हर किसी को पसंद आता है. अगर आप भी मार्केट में मिलने वाले क्रीमी पास्ता खाने के शौकीन हैं, तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं. इसे आसानी से कम समय पर बना सकते हैं. अब जब भी बच्चे मार्केट से क्रीमी पास्ता की डिमांड करें, आप झटपट इसे घर पर तैयार कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता- (How To Make Creamy Pasta Recipe At Home)

सामग्री-

• पास्ता (उबला हुआ)

• सोयाबीन तेल

• लहसुन की कलियां

• प्याज़ (कटा हुआ)

• फूलगोभी (फूल)

• गाजर (कटी हुई)

• लाल शिमला मिर्च (कटी हुई)

• टमाटर (कटे हुए)

• चीज

• नमक, स्वादानुसार

• काली मिर्च

• मिक्स हर्ब

• आवश्यकतानुसार पास्ता का पानी

विधि-

1. पास्ता को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल डालें इसमें लहसुन और प्याज़ भूनें.

2. फिर फूलगोभी, गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर, नमक डालें. टमाटर के नरम होने तक ढककर पकाएं.

3. अब टमाटर के छिलके हटाएं, ठंडा होने दें.

4. पकी हुई सब्ज़ियों को पनीर के साथ मिलाकर स्मूद सॉस बनाए.

5. एक पैन में थोड़ा तेल गरम करें. सॉस डालें और हल्का पकाएं.

6. नमक, काली मिर्च और मिक्स हर्ब्स डालकर सीज़न करें।.

7. उबला हुआ पास्ता, पास्ता पानी डालें. अच्छी तरह मिलाएं और 2 मिनट तक पकाएं.

8. गरमागरम परोसें और मज़े लें!

