आज क्या बनाऊं: बार‍िश ने बदल दिया है मौसम का मिजाज, 2 अक्टूबर की छुट्टी पर क्या बनाएं खास, फटाफट नोट करें रेसि

Rasmalai Recipe: भारत में हर त्योहार पर मीठा जरूर बनता है. मीठे के बिना कोई भी त्योहार अधूरा सा लगता है. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो दशहरा पर रसमलाई को ट्राई कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता, मोहनदास करमचंद गांधी (Mohandas Karamchand Gandhi), या कहें महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) का जन्मदिन मनाया जाता है. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 (2, October, Gandhi Jayanti) को हुआ था. इस साल 2 अक्टूबर को ही दशहरा का पर्व भी पड़ रहा है. दशहरा की छुट्टी पर बहुत से लोग बाहर घूमने-फिरने का प्लान बनाते हैं. लेकिन इस बार बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. अगर आप भी इस दिन घर पर रह कर ही इंजॉय करना चाहते हैं तो इस टेस्टी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.

भारत में हर त्योहार पर मीठा जरूर बनता है. मीठे के बिना कोई भी त्योहार अधूरा सा लगता है. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो दशहरा पर रसमलाई को ट्राई कर सकते हैं. इस मजेदार मिठाई को आप सिंपल सी सामग्री के साथ घर पर आसानी से बना सकते हैं.

कैसे बनाएं स्वादिष्ट रसमलाई-(How To Make Bread Rasmalai Recipe)

सामग्री-

  • दूध
  • ब्रेड
  • डाई फ्रूट
  • शक्कर
  • कॉर्न स्टार्च 
  • इलायची पाउडर
  • केसर

विधि-

ब्रेड रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में दूध लें और उसमें केसर को भिगोकर रख दें. अब ब्रेड को लें और गिलास की सहायता से उसे गोल आकार में काट लें. अब एक बर्तन में दूध गरम करें उसमें शक्कर कॉर्न स्टार्ट डालकर अच्छे से मिला दें. दूध को तब तक उबालें जब तक ये पककर आधा ना हो जाए. इसके बाद इसमें भीगी हुई केसर और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. अब इस दूध को एक फैले बर्तन में निकालें और उसमें ब्रेड डालकर भिगो दें. अब इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे गार्निश करें. आपकी ब्रेड रसमलाई बनकर तैयार है. 
इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें और ठंडा होने पर सर्व करें.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

