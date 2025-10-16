क्या होता है अन्नकूट प्रसाद? कैसे तैयार करें Annakut सब्जी, फटाफट नोट करें रेसिपी

गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है साथ ही गाय के गोबर से गोवर्धन देव बनाकर उन्हें पूजते हैं. इसके बाद ब्रज के देवता गिरिराज भगवान यानी पर्वत को खुश करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है. इस साल गोवर्धन पूजा 22 अक्तूबर है. कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानि प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है. तो चलिए जानते हैं क्या है अन्नकूट और कैसे करें इसे तैयार.

क्या है अन्नकूट- (What Is Annakut)

अन्नकूट का अर्थ है "अन्न का मिश्रण". यह गोवर्धन पूजा के दिन मनाया जाने वाला एक उत्सव है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण को तरह-तरह के व्यंजन, खासकर कई तरह की सब्जियों को मिलाकर बनाए गए पकवानों का भोग लगाया जाता है.

इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को तरह-तरह के व्यंजन जैसे कि हलवा, पूरी, सब्जियां, और चावल का भोग लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट कहते हैं.

कैसे बनाएं अन्नकूट की सब्जी- (How To Make Annakut Sabji)

सामग्री-

बैंगन

फूल गोभी

आलू

सेम

गाजर

टमाटर

भिंडी

मूली

पालक

शिमला मिर्च

कद्दू

लौकी

टिंडे

अरबी

परवल

कच्चा केला आप अन्य सब्जियों को भी एड कर सकते हैं.

मसाले-

धनिया पाउडर

हल्दी पाउडर

मिर्च पाउडर

गरम मसाला

अमचूर पाउडर

विधि-

अन्नकूट की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले सारी सब्जियों को साफ पानी से धो लें. फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. एक बड़ी कड़ाही में तेल गर्म कर, इसमें जीरा, हरी मिर्च, हींग और अदरक का तड़का लगाएं. इसके बाद इसमें सभी सब्जियों को डालकर हल्का पकाएं, सब्जियों के हल्का पकने के बाद इसमें सभी मसाले जैसे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर गरम मसला पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक स्वादानुसार डालकर हल्की आंच में पकाएं. सब्जी बनकर तैयार है.

