Diwali 2025 Menu: अगर आप भी दिवाली का मेनू तैयार कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कौन सी डिश को शामिल करें. इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें.

Diwali 2025 Menu: दिवाली मेन्यू में जरूर शामिल करें ये हेल्दी व्यंजन, दावत का आ जाएगा मजा
Diwali 2025 Menu: दिवाली मेन्यू में क्या शामिल करें.

Diwali 2025 Menu: दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है जो कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. देशभर में दिवाली को धूम-धाम से मनाया जाता है. हिंदू धर्मग्रंथों में दिवाली के दिन अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. धर्मशास्त्र और ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर दीपावली का पर्व इस साल 20 अक्टूबर 2025 को ही मनाया जाएगा. भारत में त्यौहार का मतलब ही स्वादिष्ट पकवान हैं. अगर आप भी दिवाली का मेनू तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं आज हम आपको कुछ ऐसे ही आसान और झटपट व्यंजन के बारे में बता रहे हैं जिसे दिवाली मेनू में शामिल कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

दिवाली स्पेशल मेनू- (Diwali Special Manu)

1. खजूर के लड्डू- 

खजूर एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. खजूर लड्डू खाने में काफी स्वादिष्ट लगते है. इसमें रिफाइंड शुगर नहीं शामिल करते हैं. तो दीवाली मेनू में हेल्दी ऑप्शन में आप इन्हें शामिल कर सकते हैं. 

2. ग्रिल्ड पनीर-

दिवाली मेनू में आप ग्रिल्ड पनीर को शामिल कर सकते हैं. आपको पहले पनीर या टोफू को दही में अच्छे से मैरिनेड कर लेना है. इसके बाद आप को उन्हें अच्छे से अपने पसंद के मसालों के साथ मिक्स कर लें. फिर इन्हें ग्रिल करके सर्व कर सकते है. 

3. पकौड़े-

दिवाली पर आलू-प्याज से लेकर पनीर या चीज पकौड़ा भी अपने मेहमानों को खिला सकते है. इन्हें आप आसानी से बना सकते हैं.  

4. सतरंगी बिरयानी-

बिरयानी एक ऐसी डिश है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. फिर अगर वो बिरयानी सतरंगी हो तो कहने ही क्या. इस खास बिरयानी को धीमी आंच में पकाया जाता है. सभी हरी सब्जियों को टुकड़ों में काट लें साथ ही चावल को 80 परसेंट पका लें. अब पैन या किसी मिट्टी के बर्तन में सब्जियां डालें, हल्दी, दही, काजू का पेस्ट, मिर्च पाउडर, पुदीने की पत्तियां, केसर का पानी, और प्याज़ मिलाकर अच्छे से भूनें, अब पके हुए चावल को घी और कारमेलाइज्ड प्याज़ और गरम मसाला पाउडर डालें. 15 मिनट इसे ओवन में रखकर पकाएं. कुछ ही समय में सतरंगी बिरयानी को तैयार किया जा सकता है. 

