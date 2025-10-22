विज्ञापन
ये है सबसे छोटी नस्ल की गाय, पीएम मोदी की तरह घर पर पाल सकते हैं आप- लाखों में है कीमत

Punganur Cow Price: पुंगनूर नस्ल की गायों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, खुद पीएम मोदी अपने घर पर इसे रखते हैं. इस गाय को पालना काफी आसान है.

पुंगनूर गाय को ऐसे घर पर रख सकते हैं आप

दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है, इस दिन को भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल की रक्षा के रूप में मनाया जाता है. गोवर्धन पूजा पर लोग गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाते हैं और उसकी पूजा होती है. यानी इस त्योहार में गाय का काफी अहम योगदान होता है. गाय को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है और उसकी भी पूजा की जाती है. ऐसे में आज हम आपको भारत और दुनिया की सबसे छोटी नस्लों में से एक गाय के बारे में बता रहे हैं, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने आवास पर रखते हैं.  

किस नस्ल की है ये गाय?

ये गाय पुंगनूर नस्ल की है, जो ज्यादा बड़ी नहीं होती है और एक सीमित ऊंचाई तक ही बढ़ती है. ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर होती हैं और कई लोग इन्हें अपने घर पर पालते हैं. इन गायों की सुंदरता और कद काठी की वजह से ही लोग इन्हें अपने साथ रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं. ये गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं. यहां के शहर पुंगनूर पर ही इनका नाम रखा गया है. पीएम मोदी ने जब मकर संक्रांति के मौके पर इस गाय के साथ अपना एक वीडियो जारी किया तो देशभर के लोगों को इसके बारे में पता चला. 

महज इतना होता है कद

पुंगनूर नस्ल की गायों की संख्या काफी कम होती जा रही है, इसीलिए इस नस्ल को बचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें भी हो रही हैं. यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार इसके साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर चुके हैं. इन गायों की खासियत है कि इनका कद सिर्फ ढाई से तीन फीट तक ही होता है. ये काफी सरल और शांत प्रवृत्ति की होती हैं. वजन की बात करें तो इस गाय का वजन ज्यादा से ज्यादा 200 किलो तक हो सकता है. 

लाखों में है कीमत

पुंगनूर नस्ल की गाय के दूध में कई पोषक तत्व और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. इस नस्ल की गायें करीब तीन लीटर तक दूध देती हैं. इनके दूध में काफी कम मात्रा में फैट होता है. बताया जाता है कि ऐसी गायों का जिक्र पुराणों में भी किया गया है. यही वजह है कि इस गाय की कीमत लाखों में है. इस नस्ल की गाय एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख तक मिलती है. 

खूब पाल रहे हैं लोग

पीएम मोदी के साथ इस गाय के वीडियो और तस्वीरें देखने के बाद अब कई लोग इस गाय को अपने घर पर पालते हैं. इसे लोग गुड लक के तौर पर भी जानते हैं, ऐसे में पुंगनूर गाय का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. आंध्र प्रदेश में कई बड़ी हस्तियों के घर में ये गाय आपको दिख जाएगी. सबसे खास बात ये है कि इस गाय की देखभाल और रखरखाव काफी आसान है.  

