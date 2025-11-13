सहजन की पत्तियां या सहजन की फली क्या खाना है ज्यादा फायदेमंद?

Moringa Benefits: सहजन जिसे मोरिंगा और ड्रम स्टिक से नाम से भी जाना जाता है. ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. सहजन का सेवन लोग कई तरीकों से करते हैं. कोई सहजन की फलियों का सेवन करते हैं तो कुछ लोग इसके पत्तों का सेवन करते हैं. मोरिंग पाउडर को पानी के साथ मिलाकर पिना भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. वहीं कई लोग इसकी फलियों की सब्जी बनाकर के खाते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि मोरिंग की पत्तियां या फिर मोरिंगा की फली क्या खाना है ज्यादा फायदेमंद. क्या दोनों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा अलग-अलग होती है, तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

सहजन की पत्तियां हैं न्यूट्रिशन का खजाना

सहजन की पत्तियों को सुपरफूड माना जाता है क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें

विटामिन A, C, और K पाया जाता है. इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम, प्रोटीन (एक कप पत्तियों में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन) पाया जाता है. इसके साथ ही इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे क्वेरसेटिन और क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है. ये सभी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं.

पत्तियों में मौजूद कंपाउंड्स इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाकर ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करते हैं.

इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करते हैं.

सहजन की पत्तियों का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने और फैट बर्निंग में मदद करती हैं.

इनमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसका सेवन एनीमिया में भी लाभदायी होता है.

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद होती हैं. इनकी पत्तियों का जूस या पाउडर स्किन को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है.

सहजन की फली फाइबर और डाइजेशन के लिए बेस्ट

सहजन की फली का इस्तेमाल भारतीय खाने में खूब किया जाता है जैसे सांभर, सब्जी या सूप में. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन C और B-कॉम्प्लेक्स पाया जाता है. इसके साथ ही इसमें फाइबर, कैल्शियम और फॉस्फोरस और अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं.

इसमें मौजूद फाइबर कब्ज दूर करने में मदद करने के साथ ही डाइजेशन को भी सुधारता है.

सहजन की फली में फॉस्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों की मजबूती बढ़ाने में मदद करते हैं.

सहजन की फली में मौजूद पोटैशियम सोडियम लेवल को बैलेंस कर हाई बीपी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है.

सहजन की फली शरीर से टॉक्सिन निकालकर लीवर की सफाई में मदद करती है.

गर्भवती महिलाओं के लिए भी सहजन की फली का सेवन फायदेमंद होता है, इसमें मौजूद पोषक तत्व भ्रूण के विकास में मदद करते हैं.

कौन है ज्यादा फायदेमंद?

अगर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो सहजन की पत्तियां ज्यादा फायदेमंद हैं क्योंकि इनमें 7 गुना ज्यादा विटामिन C, 4 गुना ज्यादा कैल्शियम, 2 गुना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सहजन की फली की तुलना में.

सहजन की पत्तियां और फली दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद है. अगर आप ब्लड शुगर, एनीमिया या इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो सहजन की पत्तियों का सेवन कर सकते है. और अगर आपको पाचन सुधारना है या रोज़ाना डाइट में कुछ पौष्टिक जोड़ना है, तो फली सबसे अच्छा विकल्प है.

