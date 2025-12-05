रोज मोरिंगा लेने से क्या होगा? मोरिंगा को कैसे खाना चाहिए? यहां जानिए

Moringa Khane Ke Fayde: मोरिंगा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है. अगर आप इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. यह पाउडर वेट लॉस, बेहतर इम्यूनिटी, त्वचा और बालों की सेहत और ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी पौष्टिकता और गुण इसे हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद बनाती है. यहां जानें रोजाना मोरिंगा पाउडर का सेवन शरीर को कौन-कौन से लाभ देता है.

मोरिंगा खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं?

इम्यूनिटी: मोरिंगा पाउडर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं. अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो सर्दी-खांसी, वायरल इंफेक्शन और कई और बीमारियों से दूर रह सकते हैं.

हीमोग्लोबिन: मोरिंगा पाउडर में आयरन की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायता मिलती है. जो लोग शरीर में आयरन की कमी से परेशान हैं उनके लिए मोरिंगा एक असरदार उपाय साबित हो सकता है.

स्किन और बाल: मोरिंगा में विटामिन ए, सी और ई जैसे पोषक तत्व मौजूद हैं, जो त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. इसका सेवन त्वचा पर होने वाली झुर्रियों और एजिंग के प्रभाव को कम करने में भी मदद कर सकता है साथ ही मोरिंगा में पाया जाने वाला प्रोटीन और आयरन बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

मोरिंगा खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

मोरिंगा चाय: इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले सूखे मोरिंगा के पत्तों को गर्म पानी में उबालें और धीरे-धीरे पिएं. स्वाद बढ़ाने के लिए आप चाहें, तो इसमें शहद या नींबू भी मिला सकते हैं.

स्मूदी: आप चाहें, तो ताजे मोरिंगा के पत्तों को केले और बेरीज के साथ मिलाकर स्मूदी बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं.

रोटी: आप अपने रोटी के आटे में मोरिंगा पाउडर या ताजा मोरिंगा की पत्तियों को मिलाकर रोटियां बना सकते हैं. इससे न केवल रंग हरा हो जाएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)