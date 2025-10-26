दूध और दही से भी ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है इस हरी चीज में, जानें फायदे और इस्तेमाल का तरीका

Moringa Eating Benefits: भारत में आपको तह-तरह की सब्जियां खाने को मिल जाएंगी जो न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती हैं बल्कि सेहत के लिए भी कमाल हैं. आज हम एक ऐसी ही सब्जी के बारे में बात कर हे जिसे मोरिंगा, सहजन के नाम से जाना जाता है. मोरिंगा एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती, फली, बीज आदि का इस्तेमाल सेहत के लिए किया जाता है. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. आपको बता दें कि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और इसे डाइट में शामिल करने का तरीका.

कैसे करें मोरिंगा को डाइट में शामिल- (How To Consume Moringa Paratha)

मोरिंगा को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसकी आप सब्जी बना सकते हैं, इसे पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके पराठे बना सकते हैं.

मोरिंगा पराठा रेसिपी-(Moringa Paratha Recipe)

मोरिंगा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में गेहूं का आटा डालें. इसमें मोरिंगा के पत्ते, हरा प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालें. अच्छी तरह से मिलाएं और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और नमक सहित सभी सूखे मसाले डालें. अब, धीरे-धीरे पानी डालते हुए सभी चीजों को मिलाकर चिकना आटा गूंथ लें. आटे को गीले कपड़े से ढककर लगभग 20 मिनट के लिए रख दें. जब यह तैयार हो जाए, तो एक छोटा सा हिस्सा लें और उसे बेलन की मदद से बेल लें. धीमी-मध्यम आंच पर तवा गरम करें और उस पर थोड़ा सा घी छिड़कें. बेले हुए पराठे को इस पर रखें और कुछ मिनट तक पकने दें. पलटकर दूसरी तरफ से भी पकाएं. आप इस समय थोड़ा और घी लगा सकते हैं. गरमागरम अचार के साथ सर्व करें.

मोरिंगा के फायदे- (Moringa Ke Fayde)

1. कैल्शियम-

मोरिंगा कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है, खासकर डेयरी उत्पादों का सेवन कम करने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है. इसमें फॉस्फोरस भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

2. प्रोटीन-

अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन की पूर्ति के लिए उपाय तलाश रहे हैं, तो आप मोरिंगा को डाइट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है.

3. पाचन-

आज के समय में पाचन और पेट से जुड़ी समस्याएं काफी देखी जाती हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो मोरिंगा को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

