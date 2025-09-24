विज्ञापन

क्या हम पीपल के पत्ते रोज खा सकते हैं? पीपल का पत्ता कौन-कौन सी बीमारी में काम आता है, यह रहा जवाब

पीपल के पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और सेहत को कई तरह के लाभ पहुंचाते हैं. इनसे हार्ट हेल्थ से लेकर इम्यूनिटी तक होती है स्ट्रॉग.

Read Time: 3 mins
Share
क्या हम पीपल के पत्ते रोज खा सकते हैं? पीपल का पत्ता कौन-कौन सी बीमारी में काम आता है, यह रहा जवाब
आइए जानते हैं सुबह खाली पेट पीपल के पत्ते के सेवन से सेहत को क्या क्या फायदा होता है.

Benefits of eating Peepal Leaves:  कुछ खास तरह के पत्ते और फूलों में औषधीय गुण होते हैं और उनसे सेहत को काफी फायदा होता है. आमतौर पर तुलसी और गिलोय जैसे पत्तों के लाभ के बारे में काफी लोग जानते हैं लेकिन पीपल के पत्ते भी बेहद गुणकारी होते हैं. हमारे में देश में पीपल के पेड़ की पूजा की परंपरा है लेकिन इसके पत्तों के गुणों के बारे में कम ही जानकारी है. पीपल के पत्ते खाने से सेहत पर कई तरह के अच्छे प्रभाव पड़ते हैं (Peepal Ka Patta Khane Se Kya Hota Hai ). खासकर अगर इसका सेवन सुबह खाली पेट किया जाता है तो हार्ट हेल्थ से लेकर इम्यूनिटी तक बेहतर होती है (Peepal Ke Patte Khane Ke Fayde). आइए जानते हैं सुबह खाली पेट पीपल के पत्ते के सेवन से सेहत को क्या क्या फायदा होता है और कैसे खाना चाहिए पीपल के पत्ते (Kaise Khaye Peepal Ke Patte).

Latest and Breaking News on NDTV

पीपल के पत्ते खाने के फायदे (Benefits of eating Peepal leaves)

एंटीऑक्सीडेंट हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा

पीपल के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है. सुबह अगर हम खाली पेट पीपल के पत्ते खाते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है.

फाइबर डाइजेशन के लिए अच्छा

पीपल के पत्तों में काफी मात्रा में फाइबर होता है. हर दिन सुबह सुबह पीपल के कुछ पत्ते खाने से डाइजेशन सिस्टम को फायदा होता है और  पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, अपच और एसिडिटी से राहत मिलती है.

एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग

पीपल के पत्ते में पाए जाने वाले एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं. ऐसे में खाली पेट इन पत्तों को खाने से बदलते मौसम में होने वाली समस्याएं सर्दी, जुकाम और बुखार की परेशानी से छुटकारा मिलता है.

डायबिटीज के मरीजों को फायदा

 पीपल के पत्तों में मौजूद गुणों से ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. इससे डायबिटीज के मरीजों के लिए शुगर पर कंट्रोल रखना आसान होता है.

स्किन और हेयर के लिए फायदेमंद

पीपल के पत्तों को खाने से बॉडी डिटॉक्स होने लगती है और इसका फायदा स्किन और हेयर हेल्थ पर पड़ता है. इससे स्किन साफ नजर आती है और पिंपल्स और रिंकल्स की परेशानी कम होती है. बाल भी मजबूत और चमकीले हो जाते हैं.

कैसे करें पीपल के पत्तों का सेवन (How To Consume Peepal Leaves)

हर दिन सुबह सुबह 2-3 पीपल की ताजी पत्तियों को तोड़कर उसे अच्छी तरह धोकर धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए. पत्तियों का रस निकालकर शहद के साथ मिलाकर पी सकते हैं. गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बाद ही सेवन करना चाहिए और कभी भी चार से ज्यादा पत्तियां नहीं खानी चाहिए. ज्यादा खाने से पेट दर्द की शिकायत हो सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Peepal Ka Patta Khane Se Kya Hota Hai, Benefits Of Eating Peepal Leaves, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com