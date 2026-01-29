विज्ञापन
Hot Water For Weight Loss: सवाल ये है क्या सच में गर्म पानी पीने से शरीर का एक्स्ट्रा फैट पिघल जाता है? या फिर ये भी वजन घटाने से जुड़ा एक और वायरल झूठ है? आइए मिथ्स और फैक्ट्स के जरिए इस सच को आसान भाषा में समझते हैं.

मिथ्स और फैक्ट्स: रोज गर्म पानी पिएंगे तो पिघल जाएगा बॉडी का एक्स्ट्रा फैट? वजन घटाने का वायरल झूठ
Hot water For weight loss: क्या गर्म पानी पीने से वजन कम होता है?

Weight Loss Myths: आजकल वजन घटाने से जुड़ी कोई भी बात सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो जाती है. खासकर अगर उपाय आसान हो जैसे सुबह खाली पेट गर्म पानी पी लो, फैट अपने आप पिघल जाएगा तो लोग बिना सवाल किए उसे अपनाने लगते हैं. बहुत से लोग महीनों तक रोज गर्म पानी पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि पेट की चर्बी कम हो जाएगी, वजन तेजी से घटेगा और जिम या डाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन, सवाल ये है क्या सच में गर्म पानी पीने से शरीर का एक्स्ट्रा फैट पिघल जाता है? या फिर ये भी वजन घटाने से जुड़ा एक और वायरल झूठ है? आइए मिथ्स और फैक्ट्स के जरिए इस सच को आसान भाषा में समझते हैं.

मिथ 1: गर्म पानी फैट को पिघला देता है

पानी शरीर को डिटॉक्स जरूर करता है, लेकिन ये चर्बी पिघलाने का काम नहीं करता है. यह सबसे बड़ा मिथ है. फैट मोम नहीं है जो गर्म पानी से पिघल जाएगा. शरीर की चर्बी हार्मोन, कैलोरी बैलेंस और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी होती है. सिर्फ पानी का तापमान बदलने से फैट कम नहीं होता.

फैक्ट: गर्म पानी वजन घटाने में मदद कर सकता है, लेकिन सीधे नहीं

गर्म पानी पीने से वजन कम नहीं होता, लेकिन यह कुछ चीजों में मदद जरूर करता है, पाचन बेहतर होता है, कब्ज की समस्या कम होती है. पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ओवरईटिंग कम हो सकती है. यानी गर्म पानी एक सपोर्ट है, कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं.

मिथ 2: रोज गर्म पानी पीने से पेट की चर्बी खत्म हो जाती है

सच क्या है?

पेट की चर्बी कम करने के लिए कैलोरी कम करनी पड़ती है, शरीर को एक्टिव रखना होता है, नींद और स्ट्रेस कंट्रोल जरूरी होता है, गर्म पानी इनमें से किसी का विकल्प नहीं है.

फैक्ट: वजन घटाने का असली फॉर्मूला क्या है?

वजन घटाने का कोई शॉर्टकट नहीं है. सही तरीके से वजन कम करने के लिए जरूरी है आप बैलेंस डाइट, रोजाना चलना या एक्सरसाइज, प्रोटीन, फाइबर और पानी की सही मात्रा, मीठा, जंक और ज्यादा तेल से दूरी.

अगर ये सब सही है, तो गर्म पानी एक अच्छी आदत हो सकती है.

मिथ 3: जितना गर्म पानी, उतना ज्यादा फैट बर्न

सच क्या है?

बहुत ज्यादा गर्म पानी पीना उल्टा नुकसानदेह हो सकता है. इससे मुंह और गले में जलन, पाचन बिगड़ना, एसिडिटी की समस्या हो सकती है. हमेशा गुनगुना पानी ही सही रहता है.

फैक्ट: वजन घटाने में पानी की भूमिका क्या है?

पानी जरूरी है क्योंकि, यह मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, भूख और प्यास में फर्क समझने में मदद करता है, शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में सहायक है. लेकिन, पानी चाहे ठंडा हो या गर्म, फैट बर्न तभी होगा जब कैलोरी कंट्रोल में हों.

रोज गर्म पानी पीना एक अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन यह मान लेना कि इससे शरीर का एक्स्ट्रा फैट पिघल जाएगा एक वायरल झूठ है. वजन घटाने के लिए कोई जादुई उपाय नहीं होता. सही खानपान, एक्टिव लाइफस्टाइल और धैर्य ही असली रास्ता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

