सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ कर लें इन काले बीजों का सेवन, इसके बाद जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Kalonji Khane ke Fayde: कलौंजी भारतीय किचन में पाया जाने वाला छोटा सा मसाला, जिसका इस्तेमाल अमूमन अचार बनाने में या फिर कुछ अन्य खाने की चीजों में किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मामूली सा दिखने वाला छोटा सा मसाला आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. यह ना सिर्फ अचार और खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद करता है बल्कि ये आपकी सेहत को भी कई तरह से फायदा पहुंचाता है. अगर आप भी अब तक इस बीज के स्वास्थ्य लाभ नहीं जानते थे तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों ये मामूली सा दिखने वाला मसाला इतना खास है और इसके क्या फायदे हैं.

क्या है कलौंजी और क्यों है ये खास?

कलौंजी, जिसे अंग्रेजी में "Nigella seeds" और संस्कृत में **"कृष्णजीरक"** कहा जाता है, आमतौर पर अचार में देखे जाने वाले ये छोटे-छोटे काले बीज होते हैं. लेकिन ये छोटे से बीजों में छिपे होते हैं बड़े-बड़े फायदे जिससे अमूमन लोग अंजान रह जाते हैं. दरअसल, कलौंजी में पाया जाता है थाइमोक्विनोन (Thymoquinone) ये एक पॉवरफुल एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो शरीर के अंदर और बाहर की सूजन को कम करने में बेहद कारगर साबित हो सकता है.

कलौंजी खाने के स्वास्थ्य लाभ ( Kalonji Khane ke Fayde)

सूजन और गठिया में राहत

कलौंजी के तेल में मौजूद थाइमोक्विनोन, शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है. जिससे गठिया (Arthritis) जैसी बीमारियों में जोड़ों के दर्द और अकड़न से राहत दिलाने में भी ये एक बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है.

कैसे करें सेवन

1 टीस्पून कलौंजी तेल को थोड़ा गुनगुना करके दर्द वाले हिस्सों में इससे मालिश करें.

ब्लड शुगर कंट्रोल

डायबिटीज के रोगियों के लिए कलौंजी का सेवन बेहद उपयोगी साबित हो सकता है. रिसर्च बताती है कि रोजाना कलौंजी का सेवन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

कैसे करें सेवन

इसका सेवन करने के लिए 1 टीस्पून कलौंजी तेल को गुनगुने पानी में मिलाकर, सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लें.

कोलेस्ट्रॉल कम करता है

कलौंजी का सेवन LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) को कम करने और HDL (अच्छे कोलेस्ट्रॉल) को बढ़ाने में मदद कर सकता है. इसका नियमित सेवन हार्ट रोगों के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है.

कैसे करें सेवन

1 चम्मच कलौंजी बीज को हल्का सा कूटकर गुनगुने पानी के साथ मिलाकर इसका सेवन रोज सुबह कर लें.

वजन कम करने में मददगार

कलौंजी का सेवन मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद कर सकता है, जिससे कैलोरी तेजी से फैट बर्न कर और तेजी से वजन कम करने में मदद करता है. मोटापा कम करने के लिए ये एक नेचुरल तरीका है.

कैसे करें सेवन

1 टीस्पून कलौंजी के बीज को 1 टीस्पून शहद के साथ गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लें.

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे

कलौंजी का सेवन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे कम होने लगने में मदद करता है.

कैसे करें सेवन

1 टीस्पून कलौंजी तेल को आधा नींबू के रस और गुनगुना पानी के साथ इसका सेवन सुबह कर लें.

कलौंजी एक प्राकृतिक चमत्कार है, लेकिन किसी भी चीज का ज्यादा सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)