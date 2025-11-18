Lauki Juice Benefits: लौकी के कई फायदे हैं. ज्यादातर लोग इसे सब्जी की तरह खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसके जूस को अपने रूटीन में शामिल किया है? इसमें पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने के साथ-साथ विटामिन और मिनरल्स भी प्रदान कर सकता है. नियमित रूप से इस ड्रिंक को अपनी डाइट में शामिल करने से पेट के रोगों, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा जैसी समस्याओं से राहत पाई जा सकती है. आइए जानते हैं 15 दिन लौकी के जूस को पीने से शरीर को क्या बड़े फायदे मिल सकते हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

रोज लौकी का जूस पीने से क्या होता है?

वजन: लौकी के जूस में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रख सकता है. इसे सुबह खाली पेट पीने से भूख कम लग सकती है जिससे वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो लौकी का जूस आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

पाचन: नियमित रूप से लौकी के जूस का सेवन पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है. इसका जूस कब्ज, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करने में सहायता कर सकता है. इसके नियमित सेवन से पेट हल्का महसूस होता है और गैस की समस्या भी कम हो सकती है.

दिल: लौकी में पाया जाने वाला पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, जिससे दिल पर दबाव कम पड़ सकता है और दिल की सेहत बेहतर बनाई रखी जा सकती है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद कर सकता है.

स्किन: लौकी का जूस विटामिन सी, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बेहतरीन स्रोत है, जो त्वचा को चमकदार बनाने और बालों की जड़ें मजबूत करने में मदद कर सकता है. इसकी ठंडक त्वचा में होने वाली जलन और पिंपल्स को भी कम कर सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)