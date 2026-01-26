30 दिन तक चाय न पीने से क्या होगा, डॉक्टर से जानें शरीर में होने वाले बदलाव

Cutting Out Tea In A Month: चाय हम भारतीय के लिए सिर्फ चाय नहीं है. आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं, कि चाय का नाम लेते ही टी लवर्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. सुबह से लेकर शाम या कहें कि रात तक वो कभी भी चाय पी सकते हैं. अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं, तो इस बात से सहमत हो सकते हैं. लेकिन सुबह की शुरूआत एक कप चाय के साथ करने से शरीर को कई नुकसान हो सकते हैं. इतना ही नहीं क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप 1 महीने तक चाय का सेवन नहीं करते हैं, तो शरीर पर क्या बदलाव नजर आएंगे. अगर आपका जवाब न है, तो डॉ. सलीम जैदी द्वारा बताए चाय के फायदे और नुकसान के बारे में इस लेख को पढ़ें.

डॉ. सलीम जैदी कहते हैं कि इस वीडियो में चाय के जितने भी साइड इफैक्ट्स वो बता रहे हैं, वो साइंस के ऊपर आधारित है साइंस बैग है. इसलिए आपको इस वीडियो में कोई भी सुनी सुनाई बात बेसलेस चीज नहीं मिलेगी.

डॉ. सलीम जैदी का कहना है कि वैसे चाय को मोडिसन में पीना यानी के दिन में दो से तीन कब तक अगर आप चाय पीते हैं, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है. इनफैक्ट ज्यादातर लोगों के लिए ये एक हेल्दी चीज हैं. लेकिन प्रॉब्लम तब आई है जब आप चाय को जरूरत से ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं.

1 महीने तक चाय न पीने के फायदे- (1 Mahine Chai Na Pine Ke Fayde)

1. नींद में सुधार-

अगर आप एक महीने तक चाय का सेवन नहीं करते हैं, तो इससे नींद को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

2. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं अगर वो 1 महीने तक चाय नहीं पीते, हैं तो उन्हें पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है. इससे पेट की जलन को कम करने में भी मदद मिल सकती है.

3. मूड को बेहतर-

एक महीने तक चाय न पीने से स्ट्रेस को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

4. कमजोरी-

एक महीने तक चाय न पीने से आयरन के अब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है. जिससे खून की कमी को दूर करने और कमजोरी से भी राहत मिल सकती है.

चाय पीने के नुकसान- (Chai Pine Ke Nuksan)

1. आयरन-

जरूरत से ज्यादा चाय पीने से हमारी बॉडी के अंदर आयरन के अब्जॉर्प्शन पर इसका असर होता है. चाय में मौजूद तत्व आयरन के अब्जॉर्प्शन को रॉक देते हैं. इससे आपको कमजोरी, खून की कमी की समस्या हो सकती है.

2. स्ट्रेस-

चाय में कैफ़ीन होता है, जो कुछ लोगों के अंदर एंजायटी की प्रॉब्लम और स्ट्रेस बेचैनी को बढ़ा सकता है. इससे स्लीप इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं. क्योंकि एक कप चाय में करीब 11 से लेकर 61 मिलीग्राम तक कैफ़ीन हो सकता है. बेचैनी, घबराहट और नींद की कमी हो सकती है.

3. डाइजेस्टिव सिस्टम-

चाय ज्यादा पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ सकता है. इससे जी मिचलाना, उल्टी जैसा महसूस होना आम बात है. वहीं कुछ लोगों में एसिडिटी हो सकती है. या फिर कांसेपशियन और भूख की कमी भी हो सकती है.

4. वजन का बढ़ना-

अगर आप रोजाना चाय का सेवन करते हैं, तो इससे वजन भी बढ़ सकता है. चाय का ज्यादा सेवन मोटापे की वजह बन सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)