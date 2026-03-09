विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

T20 World Cup 2026: आईसीसी की वर्ल्ड कप टीम में भारत का दबदबा, 4 खिलाड़ियों को मिली जगह

ICC 20 World Cup 2026 Team: आईसीसी की घोषित टीम में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जगह बनाने में सफल रहा है

Read Time: 3 mins
Share
T20 World Cup 2026: आईसीसी की वर्ल्ड कप टीम में भारत का दबदबा, 4 खिलाड़ियों को मिली जगह
T20 World Cup 2026: बुमराह ICC World Cup team में जगह बनाने में सफल रहे हैं
X: social Media

Ind vs Nz Final: रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का लगातार दूसरा खिताब जीतने वाली टीम ने दिखा दिया  है कि विश्व क्रिकेट में कितना ज्यादा दबदबा है. यह ICC द्वारा घोषित टी20 वर्ल्ड कप घोषित टीम से भी पता चलता है. इस टीम में पैटर्न बॉडी ने भात से चार खिलाड़ियों को जगह दी है. ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' सैमसन ने पांच पारियों में 321 रन बनाकर टीम में शामिल भारतीय चौकड़ी का नेतृत्व किया. सैमसन ने टूर्नामेंट की शुरुआत में भारतीय एकादश से बाहर रहकर की थी, लेकिन वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टीम के लिए ‘करो या मरो' जैसे मैचों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी से ‘प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार हासिल किया. सैमसन ने इसके बाद रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन की पारी खेली, जो पुरुष टी20 विश्व कप फाइनल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है.

वहीं, किशन टूर्नामेंट में 317 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे स्थान पर रहे. उन्होंने 193.29 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए टीम के शीर्ष क्रम को मजबूत किया. किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ पारी का आगाज करते हुए 77 रन बनाए. उन्होंने सुपर आठ चरण से तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सेमीफाइनल में इंग्लैंड और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारियां खेलीं.

पांड्या इस सूची में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं. इस हरफनमौला खिलाड़ी को बल्ले और गेंद दोनों से उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. उन्होंने बल्ले से दो अर्धशतक बनाए, जिनमें नामीबिया के खिलाफ 28 गेंदों में 52 रन की पारी भी शामिल है. उन्होंने इसके अलावा नौ विकेट भी लिए हैं. बुमराह टीम में शामिल चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्हें फाइनल में उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

बुमराह टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने आठ मैचों में 14 विकेट लिए. फाइनल में उन्होंने 15 रन देकर चार विकेट लिए और पूरे टूर्नामेंट में उनकी इकॉनमी 6.21 रही. पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और उन्होंने कुल 383 रन बनाए. उनका औसत 76.60 रहा और इसमें श्रीलंका और नामीबिया के खिलाफ दो शतक शामिल हैं. आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की टीम इस प्रकार है:

1.  एडन मारक्रम (कप्तान) 2. साहिबजादा फरहान 3. संजू सैमसन (विकेटकीपर) 4. ईशान किशन 5. एडन मारक्रम (कप्तान) 5. हार्दिक पांड्या 6. विल जैक्स  7.जेसन होल्डर 8. जसप्रीत बुमराह 9. लुंगी एंगिडी 10. आदिल राशिद 11. ब्लेसिंग मुजरबानी 12वां खिलाड़ी: शैडली वैन शाल्कविक

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया की जीत को पाक क्रिकेटरों का सैल्यूट, कोई 'पॉलिसी' का कायल तो कोई 'लीडरशिप' पर फिदा!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, New Zealand, T20 World Cup 2026, India Vs New Zealand 03/08/2026 Innz03082026268129, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now