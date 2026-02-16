​मोटापा कम करने के लिए जादू की छड़ी है मोरिंगा, इन 4 तरीकों से करें डाइट में शामिल

Moringa For Weight Loss: मोरिंगा जिसे सहजन, मुनगा के नाम से भी जाना जाता है. आज के समय में मोरिंगा का इस्तेमाल खूब किया जाता है. दरअसल आज की हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल और खान-पान न सिर्फ सेहत बल्कि, बढ़ते वजन का भी एक बड़ा कारण है. वजन घटाने के लिए लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं और न जाने कितनी तरह की डाइट फॉलो करते हैं. लेकिन इसके बाद भी वजन नहीं घटता है. अगर आप भी अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो मोरिंगा आपकी मदद कर सकता है. तो चलिए जानते हैं कैसे मोरिंगा को डाइट में शामिल करके वजन को कम कर सकते हैं.

मोरिंगा के पोषक तत्व- (Nutrients of Moringa)

​मोरिंगा की पत्तियों में दूध से ज्यादा कैल्शियम, संतरे से ज्यादा विटामिन-C और केले से ज्यादा पोटैशियम पाया जाता है.

वजन घटाने के लिए कैसे करें मोरिंगा को डाइट में शामिल- (How to include Moringa in your diet for weight loss)

​1. मोरिंगा की चाय- (Moringa Tea)

​सुबह की शुरुआत अगर चाय से न हो, तो दिन अधूरा सा लगता है. लेकिन दूध वाली चाय की जगह अगर आप मोरिंगा की चाय पीते हैं, तो इससे वजन को घटाने में मदद मिल सकती है.

​कैसे बनाएं- सूखी हुई या फ्रेश मोरिंगा की पत्तियों को गरम पानी में 5 मिनट के लिए उबालें. छानने के बाद इसमें थोड़ा सा नींबू और शहद मिला लें.

​2. स्मूदी- (Moringa in Smoothies)

​मोरिंगा का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है. अगर आपको कड़वा स्वाद पसंद नहीं है, तो मोरिंगा पाउडर को अपनी रोजाना की स्मूदी में मिला कर सेवन कर सकते हैं.

​कैसे बनाएं- केला, सेब या पालक की स्मूदी में आपको एक छोटा चम्मच मोरिंगा पाउडर डाल देना है.

​3. मोरिंगा पानी- (Moringa Water)

वजन घटाने के लिए आप मोरिंगा के पानी का सेवन भी कर सकते हैं. ​यह सबसे सीधा और सरल तरीका है.

​कैसे बनाएं- एक गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें आधा से एक चम्मच मोरिंगा पाउडर अच्छी तरह मिला लें. इसे रात को सोने से पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद पिएं.

​4. सूप- (Moringa Soup)

​सूप का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो मोरिंगा को सूप में शामिल कर सकते हैं.

कैसे बनाएं- जब आप वेजिटेबल सूप बनाएं, तो उसमें मोरिंगा की पत्तियां काट कर डाल दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)