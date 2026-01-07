स्वाद ही नहीं सेहत में भी कमाल है गुड़ से बनी चाय, जानें फायदे और बनाने का सही तरीका

Gud Ki Chai: गुड़ की तासीर गर्म होती है. इसलिए सर्दियों के मौसम में इसका सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं, तो गुड़ से बनी चाय का सेवन जरूर करें. शक्कर की तुलना में गुड़ की चाय का सेवन काफी फायदेमंद मानी जाती है. ये न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत में भी कमाल है. लेकिन कई लोगों के साथ गुड़ की चाय बनाने में एक समस्या होती है, वो है चाय का फट जाना. अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो इस विधि से चाय बना सकते हैं.

गुड़ के पोषक तत्व- (Nutrients of jaggery)

गुड़ में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फोलिक एसिड और आयरन जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं.

कैसे बनाएं गुड़ की चाय- (How to Make Gud Ki Chai)

गुड़ की चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बाउल में पानी को उबालें. फिर इसमें चाय पत्ती, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च पाउडर डालें. फिर इसमें दूध डालकर अच्छे से खौलाएं. अब आंच बंद करके गुड़ का पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं. फिर छान कर पी लें. गुड़ को पहले न डालें नहीं तो चाय फट जाएगी.

गुड़ की चाय पीने के फायदे- (Gud Ki Chai Pine Ke Fayde)

1. शरीर को गर्माहट-

ठंड के मौसम में गुड़ की चाय पीने से शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद मिल सकती है. इससे सर्दी-खांसी से राहत मिल सकती है.

2. पाचन-

गुड़ की चाय पाचन एंजाइमों को सक्रिय कर गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है.

3. खून की कमी-

गुड़ की चाय में मौजूद आयरन खून में आयरन के स्तर को बढ़ाने और थकान और कमजोरी दूर करने में मदद मिल सकती है.

4. वजन घटाने-

गुड़ की चाय कैलोरी में चीनी से कम होती है, जो वजन कम करने में मदद कर सकती है.

5. डिटॉक्स-

गुड़ की चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से विषाक्त पदार्थों (toxins) को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं.

6. तनाव-

गुड़ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फेनोलिक एसिड तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मददगार हैं.

