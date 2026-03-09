मिडिल ईस्ट वार 9-3-2026: ईरान को मिला नया लीडर तो रूस हुआ खुश, बांग्लादेश में तेल संकट

ईरान ने सोमवार को इजरायल और खाड़ी देशों पर और हमले किए. ये हमले ईरानी सरकारी टीवी पर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही शुरू हो गए. ईरान का शक्तिशाली अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेह है और अब युवा खामेनेई युद्ध रणनीति में मुख्य भूमिका निभाएंगे. ईरान की तरफ से सु्प्रीम लीडर के नाम का ऐलान और उसके बाद हमलों से सोमवार को तेल की कीमतों में भारी उछाल आया. इस बात की चिंता बढ़ गई कि एनर्जी की बढ़ती लागत महंगाई को बढ़ाएगी. इसके चलते अमेरिकी उपभोक्ता खर्च में कमी लाएंगे. दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले मुख्य रूप से अमेरिकी लोग ही हैं. टोक्यो का बेंचमार्क निक्केई 225 सूचकांक सोमवार के शुरुआती कारोबार में 7% तक गिर गया, जबकि अन्य एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखी गई.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए नेता बनने पर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई को बधाई देते हुए एक टेलीग्राम भेजा. क्रेमलिन की वेबसाइट पर सोमवार को प्रकाशित संदेश में मॉस्को ने तेहरान के प्रति अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की और कहा कि "रूस इस्लामी गणराज्य का एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है और रहेगा." पुतिन के संदेश में लिखा था, "ऐसे समय में जब ईरान सशस्त्र आक्रमण का विरोध कर रहा है, इस उच्च पद पर आपका कार्यकाल निस्संदेह महान साहस और समर्पण की मांग करेगा. मुझे विश्वास है कि आप अपने पिता के कार्यों को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाएंगे और ईरानी जनता को एकजुट करेंगे." चीन ने ईरान में नये सुप्रीम लीडर को चुने जाने को उनका आंतरिक मामला बताया है. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन ने ईरान में नेतृत्व परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व से संबंधित निर्णय आंतरिक रूप से और देश के कानूनी ढांचे के अनुसार लिया गया है. उन्होंने कहा, "यह ईरान द्वारा अपने संविधान के आधार पर लिया गया निर्णय है." प्रवक्ता ने आगे कहा कि बीजिंग अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और मानता है कि ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए. चाइना डेली के अनुसार, चीनी अधिकारियों के मुताबिक, ईरान में नेतृत्व परिवर्तन देश की राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर बाहरी दबाव या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. सऊदी अरब ने ईरान को अपनी चेतावनी और कड़ी करते हुए सोमवार को तेहरान से कहा कि अगर वह अरब देशों पर हमले जारी रखता है तो उसे "सबसे बड़ा नुकसान" उठाना पड़ेगा. सऊदी अरब का यह बयान एक नए ड्रोन हमले के बाद आया, जिसमें कथित तौर पर उसके विशाल शैबा तेल क्षेत्र को निशाना बनाया गया था. ईरान की न्यायपालिका ने दोहराया कि वह विदेशों में स्थित "शत्रुओं" की संपत्तियों को देश में जब्त करने का आदेश दे सकती है. यह घोषणा सोमवार को न्यायपालिका की मिज़ान समाचार एजेंसी के माध्यम से की गई. विदेशों में फ़ारसी भाषा के मीडिया के पत्रकारों की संपत्तियां वर्षों से जब्त की जा रही हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इज़रायली या अमेरिकी सरकारों के लिए विदेशों में की गई कोई भी खुफिया या जासूसी गतिविधि "सभी संपत्तियों की ज़ब्ती और यहां तक ​​कि मृत्युदंड का कारण बन सकती है." इजरायल ने आज कहा है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान, इस्फहान और दक्षिणी ईरान में बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं. इजरायली सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादव शोशानी ने बताया कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान ने दर्जनों मिसाइलों से हमले किए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर एक बार में दागी जाने वाली मिसाइलों की संख्या 10 या 20 से कम रह गई है. ईरान अभी भी लगातार इजरायल की ओर मिसाइलें दाग रहा है. शोशानी ने बताया कि ईरान के पास अभी भी काफी मात्रा में मिसाइलें हैं. यही कारण है कि इजरायल ने ईरान के हथियार डिपो पर हमला करने के बजाय उसके मिसाइल लॉन्चरों पर हमला करना शुरू किया है. मध्य इजराइल को निशाना बनाकर किए गए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई. एक सप्ताह में इजरायल में मिसाइलों से हुई यह पहली मौत थी. एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि ईरान लगभग रोजाना इजरायल के खिलाफ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने कहा कि ईरान ने पिछले साल जून में 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान भी इसी तरह की मिसाइलें इजरायल पर दागी थीं. लेफ्टिनेंट कर्नल नादव शोशानी ने कहा कि इजरायल पर अब तक दागे गए क्लस्टर बमों ने यरुशलम और मध्य इजरायल के सबसे घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया है. क्लस्टर बम एक ऐसा बम होता है, जो हवा में फटता है और एक बड़े क्षेत्र में छोटे-छोटे बम बिखेर देता है. ये बम टैंकों और उपकरणों के साथ-साथ सैनिकों को भी नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और एक ही समय में कई लक्ष्यों को निशाना बनाते हैं. सोमवार को गाजा पट्टी में इजरायली हमले में मारी गईं दो फिलिस्तीनी महिलाओं और एक 12 वर्षीय लड़की के लिए अंतिम संस्कार जुलूस निकाले गए. अवदा अस्पताल के अनुसार, रविवार को मध्य गाजा में विस्थापित लोगों के अबू शेमेइस शिविर में दो तंबूओं पर टैंक से गोलाबारी होने पर तीन लोगों की मौत हो गई. अस्पताल ने बताया कि एक 6 महीने का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. यह शिविर गाजा के शेष भाग से इजरायल-नियंत्रित क्षेत्रों को अलग करने वाली तथाकथित पीली रेखा से लगभग 5 किलोमीटर (3 मील) दूर स्थित है. अस्पताल के अनुसार, मृतकों में रेडियो कतर के लिए काम करने वाली पत्रकार अमल शमाली भी शामिल थीं. लेबनान की संसद ने सोमवार को इजरायल और ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह के बीच युद्ध के कारण विधायी चुनावों को दो साल के लिए स्थगित कर दिया. संसद अध्यक्ष के एक बयान के अनुसार, यह कदम संसद के अध्यक्ष द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है. लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि सांसदों ने 76-41 के मत से मतदान किया, जिसमें चार सदस्य अनुपस्थित रहे. लेबनान में अगले संसदीय चुनाव मई में होने थे. फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का कहना है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के जवाब में सात देशों का समूह (जी7) अपने आपातकालीन तेल भंडार का उपयोग कर सकता है. साइप्रस की यात्रा पर जाते समय पत्रकारों से बात करते हुए मैक्रों ने कहा, "रणनीतिक भंडार का उपयोग एक संभावित विकल्प है." उन्होंने कहा कि जी7 नेता इस सप्ताह ऊर्जा की बढ़ती कीमतों पर प्रतिक्रिया के लिए बैठक कर सकते हैं, जो संभवतः फोन कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी. फ्रांस वर्तमान में जी7 समूह की घूर्णनशील अध्यक्षता कर रहा है. अलग से, जी7 देशों के वित्त मंत्री ईरान युद्ध के परिणामों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की लेबनान प्रतिनिधि कैरोलिना लिंडहोम बिलिंग ने सोमवार को कहा कि लगभग 70,000 सीरियाई नागरिक लेबनान में हो रही घटनाओं से बेहद भयभीत होकर जबरन सीरिया की ओर सीमा पार कर गए हैं. एक समय लेबनान में 10 लाख से अधिक सीरियाई शरणार्थी रह रहे थे, लेकिन उनकी संख्या में गिरावट आई है, खासकर दिसंबर 2024 में पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद से. आज लगभग 532,000 पंजीकृत शरणार्थी बचे हैं, और संभवतः सैकड़ों हजारों और शरणार्थी अपंजीकृत हैं. हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत के डूबने के संबंध में अमेरिका और ईरान ने बिल्कुल अलग-अलग बयान दिए हैं. वाशिंगटन ने तेहरान के इस दावे को खारिज कर दिया है कि 4 मार्च को श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र के पास पनडुब्बी हमले में डूबे युद्धपोत आईरिस डेना निहत्था था. रविवार को X पर जारी एक बयान में, अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड ने जहाज के निहत्थे होने के ईरान के दावे को "झूठा" बताया. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि भारत में नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के बाद घर लौटते समय जहाज गैर-लड़ाकू भूमिका में था. ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने पिछले सप्ताह कहा था कि युद्धपोत "निहत्था" था. इजरायल ने सोमवार को कहा कि उसने बेरूत में हवाई हमले किए हैं. सोमवार को इजरायली सेना ने हिज्बुल्लाह से जुड़े वित्तीय संस्थान अल-क़र्ज़ अल-हसन से संबंधित ठिकानों पर कार्रवाई करने की घोषणा की. उसने बेरूत के दहिये उपनगर के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दोहराई. इजरायल का कहना है कि हिज्बुल्लाह अपनी सैन्य गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए अल-क़र्ज़ अल-हसन का इस्तेमाल करता है. हमलों के बाद बेरूत में धुआं छा गया। पहले हमले में दक्षिणी उपनगर चियाह में अल-क़र्ज़ अल-हसन के कार्यालय वाली इमारत नष्ट हो गई. अमीराती अधिकारियों ने राजधानी अबू धाबी में एक और मिसाइल हमले की सूचना दी है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया है. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी पर ईरान ने हमला किया, जिसमें अबू धाबी में हुए हमलों के छर्रों से दो लोग घायल हो गए मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के दौरान बिजली बचाने के लिए आपातकालीन उपायों के तहत बांग्लादेश ने सोमवार को ईद-उल-फितर की छुट्टी को आगे बढ़ाते हुए सभी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया. बांग्लादेश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 95% आयात पर निर्भर है. ईंधन की कमी की खबरों के बीच कार मालिकों और चालकों को ईंधन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है. सरकार ने अधिकांश उर्वरक कारखानों को बंद कर दिया है और व्यापक बिजली कटौती से बचने के लिए उपलब्ध गैस को बिजली संयंत्रों की ओर मोड़ दिया है. इस्लाम का सबसे बड़ा त्योहार, चांद दिखने के आधार पर, 20 या 21 मार्च को, एक महीने के उपवास के अंत में मनाया जाएगा. ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद ने लोगों से शांत रहने का आग्रह करते हुए कहा कि बांग्लादेश के पास पर्याप्त ईंधन भंडार है. दक्षिण कोरिया ने कहा है कि युद्ध के कारण बढ़ती ईंधन लागत को स्थिर करने के लिए वह 1997 के बाद पहली बार तेल की कीमतों पर सीमा लगाएगा. राष्ट्रपति के नीति प्रमुख किम योंग-बीओम ने सोमवार को एक ब्रीफिंग में कहा कि सियोल इस सप्ताह किसी समय सीमा लागू करने की योजना बना रहा है. सरकार ने तुरंत यह जानकारी नहीं दी कि ये सीमाएं कैसे तय की जाएंगी. किम ने कहा कि इस कदम से ईंधन की कीमतों में अधिक पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी और रिफाइनरियों और पेट्रोल पंपों को कीमतों में "असामान्य रूप से" वृद्धि करने से रोका जा सकेगा. कोरिया नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन का कहना है कि उसने दक्षिण कोरिया भर में नौ भंडारण सुविधाओं में कई महीनों के लिए रणनीतिक तेल भंडार जमा कर रखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 90 दिनों की सिफारिश से अधिक है. दक्षिण कोरिया ने आखिरी बार अपने रणनीतिक भंडार, जिनका उपयोग आपूर्ति में गंभीर बाधाओं से निपटने के लिए किया जाता है, 2022 में जारी किए थे, जब रूस के यूक्रेन पर आक्रमण ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को झकझोर दिया था. भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि खाड़ी युद्ध के दौरान दो भारतीय नाविक मारे गए हैं. एस जयशंकर ने सोमवार को भारत की संसद को संबोधित करते हुए इन मौतों की पुष्टि की और कहा कि पीड़ित संघर्ष क्षेत्र के पास चलने वाले व्यापारिक जहाजों पर काम कर रहे थे. उन्होंने बताया कि एक नाविक अभी भी लापता है. जयशंकर ने जहाजों के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी. जयशंकर ने कहा, “यह चल रहा संघर्ष भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है,” और बताया कि खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां सालाना लगभग 2 करोड़ डॉलर का व्यापार होता है. तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तुर्की ने साइप्रस के विभाजित हिस्से (तुर्की-साइप्रस क्षेत्र) की सुरक्षा बढ़ाने के लिए छह एफ-16 जेट और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात की हैं. मंत्रालय के एक बयान में सोमवार को कहा गया कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे. पिछले सप्ताह साइप्रस के दक्षिणी तट पर स्थित एक ब्रिटिश हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला हुआ था. अंकारा ने उत्तरी साइप्रस में लगभग 30,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं, जो 1974 में ग्रीस के दक्षिणी भाग से अलग हो गया था. तुर्की एकमात्र ऐसा देश है, जो उत्तरी प्रशासन को मान्यता देता है.

