अंडे और किचन का नहीं करते हैं सेवन तो लोबिया को करें डाइट में शामिल, मिलेंगे हैरान करने वाले लाभ

सुबह का नाश्ता दिन की सबसे अहम शुरुआत होती है. यह सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे दिन की ऊर्जा और सेहत को भी प्रभावित करता है. विशेषज्ञ कहते हैं कि नाश्ते में प्रोटीन, विटामिन और फाइबर की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ताकि शरीर सक्रिय और चुस्त रहे. इसी कड़ी में लोबिया एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. लोबिया में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जबकि कैलोरी और फैट बहुत कम पाए जाते हैं. इसे नाश्ते में शामिल करना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है.

लोबिया खाने के फायदे- (Lobia Khane Ke Fayde)

लोबिया में प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है, जो शरीर की मांसपेशियों और ऊतक निर्माण के लिए जरूरी है. रिसर्च के मुताबिक, एक कप लोबिया में लगभग 12-14 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जबकि इसमें कैलोरी और वसा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है. यह उन लोगों के लिए खासतौर से फायदेमंद है जो वजन नियंत्रित करना चाहते हैं या मसल बिल्डिंग कर रहे हैं. प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा रखता है और भूख को नियंत्रित करता है, जिससे स्नैक्स या जंक फूड खाने की संभावना कम हो जाती है.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: मीठे की क्रेविंग को शांत करने ही नहीं सेहत के लिए भी कमाल है लौकी का हलवा, फटाफट नोट करें आसान रेसिपी

लोबिया में मौजूद फाइबर भी इसके स्वास्थ्य लाभों का अहम हिस्सा है. वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, लोबिया में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर दोनों मौजूद होते हैं. यह फाइबर पाचन तंत्र को सुचारू बनाए रखता है, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं को कम करता है और रक्त में शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. लगातार लोबिया खाना डायबिटीज मरीजों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसके अलावा, लोबिया आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स का समृद्ध स्रोत है. आयरन शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और थकान को कम करता है. मैग्नीशियम और पोटैशियम हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये रक्तचाप को नियंत्रित करने और दिल की मांसपेशियों के कामकाज को सही बनाए रखने में सहायक होते हैं. फॉस्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

लोबिया में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. फ्री रेडिकल्स सेलुलर डैमेज और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, लेकिन एंटीऑक्सिडेंट्स इनसे बचाव करते हैं. कई शोध बताते हैं कि लोबिया में फ्लेवोनॉइड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने, सूजन कम करने और हृदय रोगों के जोखिम को घटाने में मदद कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)