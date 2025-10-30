रोजाना 30 दिन तक लहसुन खाने से क्या होगा? Dr Saleem ने बताया एक दिन में कितना Garlic खाएं और सही तरीका

Lahsun Khane Ke Fayde: हमारे घरों में लहसुन का खूब इस्तेमाल होता है. दाल हो या सब्जी हर चीज में का स्वाद बढ़ाने के लिए लहसुन का खूब प्रयोग होता है. लेकिन, ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत को भी कई फायदे देती है. लहसुन के फायदों की लिस्ट काफी लंबी है. जब भी बात आती है ब्लड प्रेशर मैनेज करने की, ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल को कम करने की तो सबसे पहले नेचुरल घरेलू उपाय के रूप में लहसुन का ही ख्याल आता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि लहसुन यानि गार्लिक का इस्तेमाल सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर प्रोब्लमस में फायदेमंद नहीं है बल्कि ये कई और भी कमाल के स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है.

अगर किसी के भी दिमाग में ये सवाल है कि लहसुन खाने के क्या फायदे हैं? लहसुन खाने से क्या होता है? लहसुन किस किस बीमारी में काम आता है? तो यहां हमने डॉक्टर सलीम के बताए ऐसे फायदों को यहां लिस्ट किया है जो लहसुन का रेगुलर सेवन करने पर मिलते हैं. Dr. Saleem ने लहसुन खाने से मिलने वाले 7 ऐसे अचूक फायदों के बारे में बताया है जिन्हें आप आज से पहले कभी नहीं जानते होंगे और ये आपके लिए बहुत मायने रखते हैं.

डॉक्टर सलीम ने एक वीडियो में ये भी बताया कि लहसुन का सेवन करने का सही तरीका क्या है, कब, कैसे और रोजाना कितनी मात्रा में लेना चाहिए ताकि ये सेहत को ज्यादा से ज्यादा फायदे देती है. को चलिए जानते हैं...

अगर मैं रोज 2 कली लहसुन खाऊं तो क्या होगा? लहसुन खाने के फायदे (What Will Happen if I Eat 2 Cloves of Garlic Every Day? Benefits of Eating Garlic)

1. ब्लड प्रेशर कम करने की शक्ति

ये बहुत से लोग जानते हैं कि लहसुन का सेवन ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को ही पता होता है कि ये बीपी को कैसे कंट्रोल में रखता है. डॉक्टर सलीम ने बताया कि जब आप लहसुन का सेवन करते हैं तो ये आपको शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देता, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं. इससे खून का दबाव कम होता है और ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है. डॉक्टर सलीम के अनुसार, ये रिसर्च में साबित हो चुका है कि अगर 3 महीने तक रोज 2 कली लहसुन खाया जाय तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है.

2. एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोपर्टीज

डॉक्टर सलीम ने बताया कि लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर या अर्थराइटिस जैसी समस्याओं को दूर रखने में मदद करते हैं. कुल मिलाकर ये गुण क्रोनिक इंफ्लेमेटरी डिजीज से बचाव करने में मदद करते हैं.

3. कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखती है लहसुन

डॉक्टर कहते हैं कि लहसुन का सेवन करने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो हमें मिलता है वो यह कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है. रोजाना लहसुन खाने से ये हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को कम कर देता है. स्टडी में भी ये साबित हो चुका है कि जिन लोगों ने लगतार 2 से 3 महीने तक लहसुन का सेवन किया उनका बैड कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक कम हो गया. लेकिन, एक बात ये है कि गार्लिक सिर्फ शरीर के अंदर बनने वाले कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को कम करता है न कि हमारे द्वारा खाई जाने वाली चीजों से मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल को घटाता है.

4. इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है

लहसुन का रेगुलर सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. डॉक्टर सलीम कहते हैं कि लहसुन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं जो आपको बैक्टीरिया और वायरस दोनों के हमले से सुरक्षित रखता है. इससे आप मौसमी बीमारियों से बचाव होता है. लहसुन टायफाइड से भी बचाव करने में मददगार माना जाता है.

5. ब्लड क्लॉटिंग के खतरे से बचाता है

जिन लोगों के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क होता है उनके लिए गार्लिक काफी फायदेमंद माना जाता है. इससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है और स्ट्रोक से भी बचाव होता है. ये हार्ट आर्टरीज को खोलने का काम करता है.

6. एंटी ऑक्सीडेंट्स से भरपूर

डॉक्टर सलीम ने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करते हैं. हमें जवां बनाए रखते हैं और हमारी बॉडी और नसों में होने वाले इंफ्लेमेशन को कम कर देता है. गार्लिक को इस्तेमाल करने का ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है.

लहसुन को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? (What is the Right Way to Use Garlic?)

डॉक्टर सलीम ने बताया कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे कच्चा खाएं. इसके लिए आपको करना ये है कि आपने 2 कली लहसुन लिए और छीलकर चबा लिए और ऊपर से पानी पी लिया. लेकिन, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसी आप लहसुन को कच्चा चबाते हैं तो ये काफी तेज होता है जिससे आपको मुंह और सीने में जलन महसूस हो सकती है. इससे बचने के लिए आप लहसुन को कूटकर सीधा मुंह में रखें और ऊपर से पानी पी लें. इससे लहसुन ज्यादा देर आपको मुंह में रहेगा ही नहीं और जलन महसूस नहीं होती.

एक दिन में कितना लहसुन खाना चाहिए? (How Much Garlic Should You Eat in a Day? | Ek Din Mein Kitna Lahsun Khana Chahiye)

हर किसी के मन में सवाल होता है कि एक दिन में कितना लहसुन खाना सेफ है, तो डॉक्टर सलीम ने बताया कि आप एक दिन में 2 कली लहसुन का सेवन कर सकते हैं.

