कैल्शियम के लिए खाते हैं चूना? गल जाएगी आंत, पेट में हो जाएंगे छाले, जान लें बड़े नुकसान

Chuna Side Effects: चूना का नाम लेते ही पान का ख्याल आता है क्योंकि, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पान में किया जाता है. कई लोग चूना खाना सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं. आपको बता दें कि पान के साथ खाने के अलावा चूना घर की पुताई में इस्तेमाल होता है. इसे कैल्शियम का एक बेहतर सोर्स माना जाता है. कुछ लोग तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए चूने का सेवन करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इससे शरीर को कई नुकसान भी पहुंच सकते हैं. जी हां आपने सही सुना. तो चलिए जानते हैं चूना खाने से होने वाले नुकसान.

चूना खाने के नुकसान- (Chuna Khane Ke Nuksan)

1. आंत-

चूने का अधिक सेवन पेट में जलन, अल्सर, और गैस्ट्रिक समस्याओं को बढ़ा सकता है. यह पेट की आंतरिक परत को नुकसान पहुंचा सकता है.

2. पेट के छाले-

चूने का अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में छाले की समस्या हो सकती है. दरअसल कई बार पान में चूना की ज्यादा मात्रा होने में मुंह में छाले भी हो जाते हैं.

3. पथरी-

अधिक मात्रा में चूना खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो किडनी में जमा होकर पथरी का कारण बन सकती है.

कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं- (Calcium Rich Foods)

1. दही-

दही में वास्तव में दूध की तुलना में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है. लो फैट वाले दही की एक सिंगल 8-औंस सर्विसिंग आपको हर दिन कैल्शियम के सभी 42 प्रतिशत की आपूर्ति करती है. इसे मीठा और नमकीन दोनों तरह से खा सकते हैं.

2. पनीर-

पनीर कैल्शियम और प्रोटीन का एक मजबूत स्रोत है. अपनी डाइट में इसे शामिल करने का प्रयास करें क्योंकि, इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)