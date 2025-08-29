1 महीने तक रोजाना खा लें ये एक फल, फायदे ऐसे की आज से ही शुरू कर देंगे खाना

Orange Benefits In Hindi: फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप रोजाना एक महीने तक 1 संतरा का खाते हैं तो इससे कई लाभ मिल सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, पोटैशियम, कैल्शियम, कोलीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाते हैं. आप इसे डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. सुबह ब्रेकफास्ट में सलाद में डालकर खा सकते हैं. अगर आप इसे ऐसे नहीं खाना चाहते हैं तो इसके जूस का सेवन भी कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं संतरा खाने से होने वाले लाभ.

संतरा खाने के फायदे- (Santra Khane Ke Fayde)

1. इम्यूनिटी-

संतरे को विटामिन सी का अच्छा सोर्स माना जाता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है. अगर आप भी अपनी कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो संतरे का सेवन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- चाय में चीनी की जगह इन चीजों का करें इस्तेमाल, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

2. पाचन-

पाचन की समस्या से रहते हैं परेशान तो रोजाना करें संतरे का सेवन. क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पेट को हेल्दी रखने में मददगार है.

3. स्किन-

संतरे में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है, जो स्किन को हेल्दी रखने में मददगार हैं.

4. कोलेस्ट्रॉल-

संतरे में मौजूद पोटैशियम और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार हैं. हमारे शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है. बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल.

5. मोटापा-

आज के समय में मोटापा एक बड़ी समस्या में से एक है. दरअसल बढ़ा हुआ वजन न सिर्फ हमारे लुक्स को खराब करने का काम करता है बल्कि यह कई बीमारियों की वजह भी बन सकता है. अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन को हेल्दी तरीके से कम करना चाहते हैं, तो संतरे को डाइट में शामिल कर सकते क्योंकि इसमें लो-कैलोरी, हाई-फाइबर होता हैं.

इनहेलेंट ड्रग्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों हैं ये खतरनाक



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)