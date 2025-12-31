New Year 2026: हर स्किन टोन के लिए परफेक्ट 5 लिपस्टिक शेड्स, न्यू ईयर पार्टी के लिए ट्रेंडिंग Lipstick Shades

New year Party Lipstick Shades 2026: नए साल की पार्टी की तैयारी शुरू हो चुकी है. कुछ ही घंटों के बाद नए साल आगाज हो जाएगा. न्यू ईयर पार्टी के लिए तैयार होने के लिए सिर्फ अच्छे कपड़ों या मेकअप की ही जरूरत होती, बल्कि आपके होंठ भी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं और होठों की सुंदरता का राज लिपस्टिक शेड्स में छिपा है, जो आपकी लुक और कायल बना सकती है. इस बार कुछ नए लिपस्टिक शेड्स ट्राई करने चाहिए. चलिए आपको बताते हैं हर स्किन टोन के लिए लिपस्टिक शेड्स, जो New Year 2026 की पार्टी में आपके हर मूड और हर आउटफिट के साथ परफेक्ट फिट बैठेंगे.

बेरी वाइन

बेरी वाइन एक क्लासिक सर्दियों का रंग है, जो मीडियम से गहरे त्वचा टोन पर बहुत अच्छा लगता है. यह रंग आपके लिप्स को एक शानदार ड्रामा देता है और आपके पूरे लुक को एट्रैक्टिव बनाता है.

ब्रिक रेड

ब्रिक रेड एक बोल्ड और गर्म रंग है, जो सर्दियों में आपके लुक को एक नया बनाता है. यह रंग ऑलिव से मीडियम त्वचा टोन पर बहुत अच्छा लगता है और आपके आउटफिट को एक शानदार ऑप्शन है.

चॉकलेट ब्राउन एक सुल्तरी रंग है. यह शेड इंडियन स्किन टोन पर नेचुरल भी लगता है और एलिगेंट भी, इसलिए पूरे साल इसकी डिमांड बनी रहती है. यह आपको बोल्ड, खूबसूरत और आइकॉनिक बनाता है.

प्लम पर्पल रंग बेहद खूबसूरत, बोल्ड और दमदार है, जो सर्दियों का एक शानदार शेड है और पर्पल रंग की श्रेणी में सबसे अलग दिखता है. चाहे आप ग्लॉसी लुक चुनें या मैट फिनिश, यह शेड आपके होंठों को भरा-भरा दिखाएगा और आपको एक शानदार एहसास देगा. यह आपको एक शानदार लक्जरी वाइब देता है.

डीप मेरून एक क्लासिक सर्दियों का रंग है, जो आपके लुक को एक शानदार रेगालिटी देता है. यह रंग एथनिक से मॉडिश आउटफिट पर बहुत अच्छा लगता है और आपके लुक को एक शानदार कंट्रास्ट देता है. इस रंग की लिपस्टिक का कोई मुकाबला नहीं, जो शादियों और त्योहारों के लिए एकदम सही है. मैट फिनिश के साथ यह आपको एक अलग ही लुक देती है, जो बॉलीवुड के ग्लैमर पसंद करने वालों को बेहद पसंद आता है, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो यह लिपस्टिक आपके लिए ही है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.