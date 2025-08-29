चाय में चीनी की जगह इन चीजों का करें इस्तेमाल, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

Natural Healthy Sweetener Options: चाय एक ऐसी ड्रिंक्स है जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिया जाता है. भारत के लोगों के लिए चाय सिर्फ चाय नहीं है ये एक इमोशन है. अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो इस भावना को समझ सकते हैं. हममें से ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरूआत एक कप चाय या कॉफी के साथ करते हैं. कई लोगों का तो ये भी मानना है कि चाय के साथ दिन की शुरूआत न करने से उन्हें एनर्जी नहीं मिलती. चाय के शौकीन हर समय चाय पीने के बहाने तलाशते हैं. लेकिन चाय में होने वाली शुगर का इस्तेमाल सेहत को कई नुकसान पहुंचा सकता है. असल में रिफाइंड शुगर यानी सफेद चीनी सुक्रोज को गन्ने से प्राकृतिक रूप से मिलने वाली चीनी के साथ निकाला जाता है. इसे रिफाइन करने के लिए फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड और एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग किया जाता है. लंबे समय तक या इसका अधिक सेवन सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. अगर आप भी इसे कम करना चाहते हैं तो इन नैचुरल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

चाय में चीनी की जगह क्या इस्तेमाल करें- (Chai Mein Chini Ki Jagah Kya Milaye)

1. गुड़-

गुड़ को सेहत के लिए गुणकारी माना जाता है. गुड़ में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. चाय में चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन चाय बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि इसे सीधे चाय में न डालें वरना चाय फट सकती है.

2. शहद-

शहद को गुणों का भंडार कहा जाता है. चाय में चीनी की जगह शहद मिला सकते हैं. लेकिन इसे चाय बनने के बाद ही डालें. अगर आप अपनी डाइट से चीनी को हटाना चाहते हैं तो शहद को अन्य रेसिपीज में इस्तेमाल कर सकते हैं.

