इस देसी चीज से चेहरे पर आएगा पार्लर जैसा निखार, हर कोई निहारता रह जाएगा

Skin care tips: देसी घी का सेवन करने से शरीर को कई तरह के स्‍वास्‍थ्‍य लाभ होते हैं. पर कम लोग जानते हैं कि देसी घी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है. यह स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में बहुत मदद करता है. इसमें मौजूद विटामिन्स और हेल्दी फैट्स, शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि पाचन, स्किन और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद कर सकते हैं. जानें देसी घी को किस तरह से स्किन केयर रूटीन का हिस्‍सा बनाया जा सकता है. और इसे रोज त्‍वचा पर लगाने से किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं.

स्किन के लिए देसी घी के फायदे

सर्दियों में स्किन में बहुत अधिक ड्राइनेस होती है. ऐसे में देसी का घी प्रयोग करने से यह त्वचा पर मॉइश्चराइजर जैसा काम करता है. घी को चेहरे पर लगाने से झुर्रियां, सन बर्न और फाइन लाइंस जैसी कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है और त्वचा को जवां बनाए रखने में यह बहुत मदद करता है. देसी घी के सेवन से स्किन को अंदर से नमी मिलती है, जिससे त्वचा सॉफ्ट बनी रहती है.

देसी घी का फेस पैक बनाएं