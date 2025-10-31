अगर मैं रोज सौंफ का पानी पियूं तो क्या होगा? Dr Saleem ने बताया 15 दिनों तक खाली पेट सौंफ का पानी पीने के फायदे

Saunf Water Benefits: क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक गिलास पानी में कुछ बीज डालना आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने, फैट बर्न करने और डाइजेशन को ठीक करने में मदद कर सकता है? बता दें कि सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब वीडियो में बताया कि कैसे आपके किचन में पाया जाने वाला एक बीज के पानी का सेवन आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन कई बार लोग इसका सेवन करते हैं और उनको फायदा नहीं मिलता है. इसकी वजह है कि वो इसका सेवनसही तरीके से नहीं करते. इसी वजह से उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाता.

आज हम बात करेंगे सौंफ के पानी (Fennel Water) की, बता दें कि ये एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसे न सिर्फ आयुर्वेद बल्कि मॉडर्न साइंस भी मान्यता देता है. आइए समझते हैं अगर हम हर रोज सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीते हैं तो इससे शरीर में क्या होता है साथ ही इसे सही तरीके से बनाने का तरीका, ताकि इसके सभी लाभ मिल सकें.

आयुर्वेद में सौंफ का महत्व

आयुर्वेद में सौंफ को “रेस्पेक्टेड हर्ब” माना गया है, खासतौर पर डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. कई लोग मानते हैं कि सौंफ की तासीर ठंडी होती है, लेकिन आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार इसकी तासीर हल्की गर्म होती है. इसका मतलब यह है कि यह अंदर से डाइजेस्टिव फायर (अग्नि) को बढ़ाती है, जबकि शरीर को बाहर से ठंडक देती है. यही वजह है कि सौंफ डाइजेशन को बेहतर करने, गैस, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन को दूर करने में बहुत असरदार होती है.

सौंफ का पानी पीने के फायदे ( Saunf Water Benefits)

1. डाइजेशन और ब्लोटिंग से राहत

सौंफ को एक नैचुरल कार्मिनेटिव एजेंट माना जाता है. यह गैस, ब्लोटिंग और पेट दर्द जैसी समस्याओं में तुरंत राहत देती है.

2. वेट लॉस में मददगार

सौंफ का पानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, क्रेविंग्स को कम करता है और फैट मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है. इसलिए कई आयुर्वेदिक वेट लॉस रूटीन में सुबह खाली पेट गर्म सौंफ का पानी पीने की सलाह दी जाती है.

3. कब्ज से राहत

यह बॉवेल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है.

4. हॉर्मोनल बैलेंस और वुमन हेल्थ

महिलाओं के लिए सौंफ बेहद फायदेमंद मानी गई है.

• यह ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में मदद करती है.

• मेंस्ट्रुअल पेन को कम करती है.

• हॉर्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करती है.

5. ब्रेन और आई हेल्थ

सौंफ का पानी दिमाग और आंखों दोनों के लिए टॉनिक की तरह काम करता है.

सौंफ का पानी बनाने के दो आसान तरीके

• एक गिलास पानी में 1–2 टीस्पून सौंफ डालें.

• रातभर भिगो दें.

• सुबह उठकर छान लें और खाली पेट पी लें.

• 1 चम्मच सौंफ को हल्का क्रश करें.

• इसे 2 कप पानी में डालकर उबालें.

• जब पानी आधा रह जाए, इसे छान लें और गुनगुना पी लें.

मात्रा

दिन में 1–2 गिलास सौंफ का पानी पर्याप्त है.

सबसे अच्छा समय: सुबह खाली पेट.

