मटके के पानी को कैसे रख सकते हैं साफ? एक्सपर्ट ने बताया शुद्ध करने का तरीका 

मिट्टी के घड़े यानी मटके का पानी टेस्ट में फिल्टर के पानी से काफी अलग लगता है और साथ ही इसे सेहत के लिए अच्छा माना गया है. वहीं वाष्पीकरण के कारण मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा भी होता है. ऐसे में अगर आप भी मटके में पानी पीना पसंद करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मटके का पानी कैसे साफ रखा जाता है. इस बारे में विस्तार से सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनिटोनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर प्रोफेसर राम अवतार बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

मटके में पानी को कैसे रखें साफ (How to keep water clean in a pot)

प्रोफेसर राम अवतार ने बताया, मटके का पानी पीना सेहत के लिए काफी अच्छा है, लेकिन उतना ही जरूरी उसे साफ रखना है. उन्होंने कहा, मटके के पानी को साफ रखने के लिए पहले मटके में एक छोटी डंडी पीपल की, एक छोटी डंडी जामुन की और फिटकरी डाल दें, जो बाजार में आसानी से मिल जाएगी. इसी के साथ जिस पानी को आप मटके में डालने वाले हैं, उसे पहले उबाल लें, फिर ठंडा होने के बाद उसे मटके में डाल लें. प्रोफेसर राम अवतार ने बताया कि अगर आप मटके के पानी को साफ रखने के लिए ऐसा करते हैं, तो आपका पानी काफी शुद्ध हो जाएगा.

मटके का पानी पीने का फायदा (benefits of drinking pot water)

मटके के पानी में कई लाभकारी खनिज होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे माने गए हैं. बताया जाता है कि इसका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है. इसी के साथ इसे पीने से कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है. वहीं जिन लोगों को फ्रिज का ठंडा पानी पीने में परेशानी होती है, उनके लिए मटके का पानी काफी अच्छा माना गया है.

