एक्सपर्ट ने बताया बच्चे की हाइट बढ़ाने का आयुर्वेदिक उपाय, जो वाकई असर दिखाते हैं!

Ayurvedic Remedy For Height: ध्यान रखें कि बच्चों की लंबाई सिर्फ दवाओं या उपायों से नहीं बढ़ती - सही नींद, रोजाना खेलकूद, और तनावमुक्त माहौल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं. हर बच्चा अलग होता है, इसलिए धैर्य रखें और प्राकृतिक तरीकों को अपनाएं.

Ayurvedic Remedy For Height: बच्चे की हाइट बढ़ाने के उपाय.

Ayurvedic Remedy For Height: हर माता-पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा न सिर्फ पढ़ाई में आगे हो, बल्कि कद-काठी में भी मजबूत और ऊंचा दिखे. अच्छी हाइट न केवल शरीर को संतुलित बनाती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है. हालांकि लंबाई पूरी तरह आनुवंशिक (जेनेटिक) नहीं होती, बल्कि खान-पान, दिनचर्या और कुछ घरेलू उपायों से भी इस पर असर डाला जा सकता है. बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान सही पोषण का होता है. आइए जानते हैं CPU-PSI सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योग एंड संस्कार के डायरेक्टर  प्रो. राम अवतार (मानद) से.

हाईट बढ़ाने के तरीके- (Ayurvedic Remedy For Height)

1. चौलाई का उपाय-
हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी है, जो दूध, दही और हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर होता है. इसके अलावा घर में मिलने वाली चौलाई का साग, चौलाई के लड्डू और बीज भी शरीर को ताकत देते हैं और हड्डियों को मजबूत करते हैं. आप चौलाई को सुखाकर उसका चूर्ण बना सकते हैं और उसमें मिश्री मिलाकर रोजाना दूध के साथ आधा चम्मच दे सकते हैं.

2. गिलोय का सेवन-
एक और कारगर उपाय है जो गर्भवती महिला को गर्भकाल में करना चाहिए वो है गिलोय का सेवन. गिलोय शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता ही है, साथ ही लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होता है. गिलोय की डंडी को पानी में उबालकर उसका काढ़ा तैयार करें और हल्के गर्म रूप में बच्चे को सप्ताह में दो बार दें.

3. कैल्शियम का सेवन-
शरीर में कैल्शियम की पूर्ति के लिए बाजार के सप्लीमेंट्स की बजाय घरेलू तरीका अपनाएं. चूना, जिसे आम भाषा में सफेद पत्थर कहा जाता है, उसका बहुत बारीक चूर्ण एक चौथाई चम्मच शहद में मिलाकर सप्ताह में दो बार दिया जा सकता है. यह हड्डियों को मजबूती देता है और लंबाई बढ़ने में मदद कर सकता है.

4. इन चीजों से रहें दूर-

इसके साथ ही तली-भुनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक और मैदे से बनी चीज़ें बच्चों को कम से कम दी जाएं. ये न केवल शरीर को कमजोर करती हैं बल्कि विकास की गति भी धीमी कर देती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

