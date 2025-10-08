विज्ञापन
इन 4 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है अंकुरित जौ का सेवन

Sprouted Barley Benefits: जौ एक पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर अनाज है, जो न केवल शरीर को शक्ति प्रदान करता है, बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज भी करता है.

Sprouted Barley Benefits In Hindi:  अनाज का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. जौ को प्राचीन काल से औषधीय गुणों से संपन्न आहार माना जाता है. यह आज भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है. यह गेहूं के समान एक पौष्टिक अनाज है, जिसका उपयोग न केवल आहार में, बल्कि घरेलू उपचारों में भी किया जाता है. प्राचीन आयुर्वेद और वैदिक शास्त्रों में जौ के कई लाभों के बारे में बताया गया है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अंकुरित जौ खाने से क्या होता है. अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इसके फायदे.

कैसे बनाएं अंकुरित जौ सलाद- (How to make Sprouted Barley Salad)

सामग्री-

  • अंकुरित जौ
  • टमाटर, कटे हुए
  • खीरा, कटा हुआ
  • धनिया, कटा हुआ
  • नींबू का रस
  • नमक स्वादानुसार

विधि-

इस सलाद को बनाने के लिए एक बड़े बाउल में अंकुरित जौ, टमाटर, खीरा, और धनिया मिलाएं. इसमें नींबू का रस और नमक मिलाएं और अच्छी तरह से मिला लें. सलाद तैयार है और इसे तुरंत सर्व करें. 

अंकुरित जौ खाने के फायदे- Sprouted Jau Khane Ke Fayde:

1. पोषक तत्वों-

अंकुरित जौ में विटामिन, मिनरल, और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्वों की अधिकता होती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं.

2. पाचन- 

अंकुरित जौ में फाइबर की अधिकता होती है, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है. 

3. इम्यूनिटी- 

अंकुरित जौ में विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं. 

4. मोटापा- 

अंकुरित जौ में फाइबर और प्रोटीन की अधिकता होती है, जो वजन कम करने में मदद कर सकता है और भूख को कंट्रोल करने में मददगार है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

