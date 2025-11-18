30 दिनों तक खाली पेट पी लीजिए जौ का पानी, इसके बाद जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते

Jau Water Benefits: आज के समय में अक्सर बहुत से लोगों को थकान और डिहाइड्रेशन की समस्या होती है. उनका पाचन सही से नहीं हो पाता है जिसका असर उनकी पूरी सेहत पर पड़ता है. इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे लोग अगर इससे निपटने के लिए नेचुरल तरीकों की तलाश मे हैं तो उनके लिए डॉक्टर हंसाजी ने बताए है कुछ नेचुरल तरीके जो बहुत ही साधारण और प्रभावी ढंग से आपकी मदद कर सकते हैं. आज हम बात कर रहे हैं जौ के पानी यानी बार्ली वाटर की. ये एक पुराना आयुर्वेदिक तरीका है जो ना सिर्फ आपको हाइड्रेटेड रखता है बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका और इसके फायदे.

जौ का पानी बनाने की विधि

जौ का पानी बनाने के लिए आपको 1 चौथाई कप मोटी जौ, चार कप पानी और स्वाद अनुसार नींबू का रस चाहिए. अब सबसे पहले मोटी जौ को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और दो घंटे के लिए इसे भिगो दें. इसके बाद एक पैन में चार कप पानी डालकर उसको उबालने के लिए रख दें. अब जौ का पानी छानकर जौ को उबले हुए पानी में डाल दें और इसे 25 मिनट तक उबलने दें जब तक जौ के दाने नरम और गाढ़े ना हो जाएं. इनको बीच-बीच में अच्छी तरह हिलाए फिर आंच बंद कर दें और जौ का पानी छान ले अगर समय कम हो तो आप प्रेशर कुकर में चार-पांच सीटी तक पकाकर भी रख सकते हैं. पानी को छान लें और स्वाद के लिए नींबू का रस भी मिला लें. आपका हेल्दी जौ का पानी तैयार है जिसे आप पूरे दिन पी सकते हैं.

जौ का पानी पीने के फायदे

बेहतर पाचन

जौ का पानी पाचन में मदद करता है. ये फाइबर से भरपूर होता है जो स्वाभाविक रूप से पाचन सुधारने और कब्ज को रोकता है और स्वस्थ माइक्रो बियम बढ़ाता है.

ब्लड शुगर

ये फाइबर ग्लूकोज के अवशेष को धीमा करता है जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित करने में मदद मिलती है. डायबिटीज के रोगियों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है.

कोलेस्ट्रॉल

कोलेस्ट्रॉल कम होता है. जौ का पानी शरीर में से बाइल एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है. जिससे लिवर नया बाइल बनाने के लिए अधिक कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करता है. इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है.

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन

जौ का पानी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के लिए बहुत लाभदायक है. जौ का पानी एक प्राकृतिक डाई यूरेट की तरह काम करता है, जिससे यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और यूरिनरी ट्रैक्टस टॉक्सिन बाहर निकलते हैं. यह लीवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है.

हाइड्रेट

जौ का पानी पोटैशियम मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम इन जैसे महत्त्वपूर्ण मिनरल से भरपूर होता है. ये फ्लूइड बैलेंस और मसल्स की कार्यक्षमता के लिए जरूरी होता है. गर्म मौसम और शारीरिक गतिविधियों के कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है ऐसे में जौ का पानी बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है.

ये पित्त दोष को संतुलित करता है, क्योंकि यह डायरेक और डिटॉक्सिफाइंग गुणों से भरपूर होता है. यह शरीर को ठंडा रखने और सूजन कम करने में मदद करता है.

नोट- यदि आप पित्त प्रधान व्यक्ति हैं तो सीमित मात्रा में जौ के पानी का सेवन करें, क्योंकि ज्यादा सेवन से शरीर में ड्राइनेस और ठंडक बढ़ सकती है.

